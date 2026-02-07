Симоньян сделала признание о свекрови, пережившей сына: "Она не остается без меня"

Глава RT, журналистка Маргарита Симоньян находит в своем плотном графике время на общение с поклонниками. На этот раз она рассказала им об отношениях со свекровью, Лаурой Кеосаян. Она призналась, что после ухода их жизни Тиграна Кеосаяна не расстается с его мамой ни на миг.

Правила Маргариты Симоньян

Не так давно Маргарита Симоньян призналась, что во всем слушается свою свекровь. Носит те вещи, которые нравятся Лауре. И не делает ничего, что могло бы спровоцировать негативную реакцию мамы ее покойного мужа.

"Я всегда слушаюсь свекровь. Если ей что-то не нравится, я этого не делаю. Например, не ношу любимый спортивный костюм", — делилась Маргарита.

Эта фраза удивила многих подписчиков. Поклонники не ожидали такого послушания от уверенной в себе главы крупного канала. Одна из женщин призналась, что живет со свекровью и "это ужасно".

Что рассказала Маргарита Симоньян о маме Тиграна

Маргарита Симоньян подробно ответила и показала, как устроен ее быт со свекровью. Она призналась, что пережившая сына Лаура Кеосаян теперь практически всегда рядом с нею. Свекровь Симоньян сопровождает ее практически во всех поездках. И деловых, и семейных.

"После того как ушел Тигран, она не остается без меня нигде. Этим летом вот была со мной и на Питерском форуме, и на форуме в Херсонесе, и по моим делам в Краснодаре, и в отпуске всей толпой в Абхазии", — поделилась Маргарита Симоньян.

Она добавила, что они с Лаурой любят и жалеют друг друга. Симоньян призналась, что не с каждой свекровью бы ужилась. С Лаурой ей просто повезло.

Сейчас Маргарита Симоньян переживает не только тяжелый период скорби. Она борется с болезнью. Врачи диагностировали у нее рак груди. По словам главы RT, ее здоровье серьезно пошатнулось после трагедии с мужем.

Из-за химиотерапии Маргарита Симоньян потеряла волосы. Не так давно она показала, как выглядит без парика. Маргарита дала понять, что не считает себя красавицей, и преклоняется перед красотой своей свекрови и бывшей жены Тиграна Кеосаяна, Алены Хмельницкой. Обеих женщин она назвала "ошеломительными красавицами".

