Симоньян рассказала, как распоряжается наследством Кеосаяна

Одним из главных проектов, реализованных Симоньян после ухода супруга, стало учреждение премии его имени. Эта награда вручается простым людям за благородные поступки.

«Он мне советует оттуда, а я распоряжаюсь его наследством и выдаю эту премию людям — будь то воспитательницы в детсаду, которые спасли детей от маньяка, или женщина, которая бросилась в прорубь, чтобы спасти тонущих детей», — рассказала главный редактор RT.

В 2026 году премию в размере 1 миллиона рублей получили уже более десяти человек. Все они — обычные люди, совершившие необычные поступки.

К 26 сентября, первой годовщине смерти Кеосаяна, выйдет книга «Не первая любовь. Исповедь горя и радости», написанная супругами вместе еще при жизни режиссера. Сейчас записывается аудиоверсия, где с помощью технологий искусственного интеллекта все реплики Тиграна Кеосаяна будет озвучивать он сам.

Но на этом Симоньян останавливаться не собирается:

«Дальше мы будем по этой книге тоже с Божьей помощью снимать фильм».

Тигран Кеосаян ушел из жизни 26 сентября 2025 года после продолжительной болезни. Он был не только известным режиссером, но и идейным вдохновителем и президентом фестиваля «Евразия-Кинофест», который сейчас объединяет участников из 53 стран.

Последней его режиссерской работой стал фильм «Семь дней Петра Семеныча», снятый по сценарию Маргариты Симоньян. Картина была представлена на фестивале еще при жизни режиссера.