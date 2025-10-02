Симоньян объявила о выходе последнего фильма Кеосаяна: "Посмотрите, пожалуйста"

Маргарита Симоньян после прощания с мужем вышла на связь с подписчиками. Она сделала заявление в телеграм-канале . К чему она призвала поклонников?

Как называется последний фильм Тиграна Кеосаяна?

Маргарита Симоньян анонсировала выход последнего фильма ее ныне покойного мужа Тиграна Кеосаяна. Он называется 'Семь дней Петра Семеныча'. Картину покажут 2 октября на онлайн-платформах 'Иви' и Okko.

"Если не видели в кино — посмотрите, пожалуйста", — обратилась к поклонникам Маргарита Симоньян.

О чем фильм Кеосаяна 'Семь дней Петра Семеныча'?

Фильм 'Семь дней Петра Семеныча' вышел в России в прокат в августе этого года. Картина стала последней в жизни работой режиссера Тиграна Кеосаяна. На дату премьеры фильма Тигран Эдмондович уже несколько месяцев находился в коме.

Фильм построен как цикл новелл. В центре сюжета 70-летний Петр Семенович, который узнает о страшном диагнозе, у него рак легкого. Он принимает болезнь и начинает подводить итоги жизни.

Главную роль в фильме сыграл Федор Добронравов. В картине заняты Олеся Железняк, Лев Малишава, Лаура Кеосаян, Владимир Ильин, Иван Добронравов и другие.

Когда скончался Тигран Кеосаян

Режиссер Тигран Кеосаян ушел из жизни в ночь на 26 сентября. До этого он несколько месяцев находился в коме. Тиграну Кеосаяну было 59 лет.

Прощание с ним состоялось 28 сентября в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве. Проститься с Тиграном Кеосаяном пришли многие знаменитости. В том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Лариса Долина, Игорь Угольников.

Последний очень тепло отзывался о вдове Кеосаяна. Угольников отметил, что Маргарита Симоньян до последнего поддерживала мужа и боролась за него. По его словам, она совершила подвиг.