Симоньян о дружбе с Хмельницкой: «Я жила в больнице, она приезжала ко мне»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян подчеркнула, что их с актрисой Аленой Хмельницкой связывают не только общие дети Кеосаяна, но и внуки. Она рассказала, что даже крестила дочь Александры — старшей дочери Хмельницкой и Кеосаяна.

«У нас общие внуки. Мы семья все. Там же не только Алена, там Саша с Давидом, с внуками. Я вот крестила их дочку и страшно этим горжусь. Мы все одна большая семья», — заявила Симоньян.

По ее словам, в последние годы они с Хмельницкой общались даже чаще, чем Алена с самим Кеосаяном. Женщины самостоятельно решали вопросы, связанные с детьми, и планировали совместные поездки.

Серьезных конфликтов между ними не было — Симоньян назвала их отношения «дистиллированным счастьем».

Особенно тесными их отношения стали во время болезни Кеосаяна. После инфаркта в декабре 2024 года режиссер девять месяцев провел в коме.

«Я жила в больнице с ним, она приезжала ко мне. Я спускалась в машину из реанимации, мы сидели с ней в обнимку и плакали», — вспоминает Симоньян .

Тигран Кеосаян и Алена Хмельницкая прожили в браке 21 год, у них родились две дочери — Александра и Ксения. В 2014 году пара развелась. Кеосаян тогда публично признал, что причиной стал его роман с Маргаритой Симоньян:

«Алена как была мне родным человеком, так и остается! Она же не виновата, что я встретил любимую Маргариту».

Хмельницкая, по ее собственным словам, не восприняла новость о новой возлюбленной мужа как удар — к тому моменту их брак уже фактически распался. Она сохранила с Кеосаяном дружеские отношения ради дочерей.

Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет после девяти месяцев комы. Симоньян хранит его прах на прикроватной тумбочке и посвятила ему книгу «Непервая любовь. Исповедь горя и радости».