Симоньян не ела целую неделю, когда Кеосаян впал в кому

Маргарита Симоньян дала понять, что процесс реабилитации у ее мужа проходит медленно и требует значительных усилий и внимания.

Кроме того, телеведущая подчеркнула, что успех восстановления зависит от множества факторов, включая работу команды высококвалифицированных профессионалов и молитвы, направленные на скорейшее выздоровление. При этом она заметила, что современная медицина не дает четкого объяснения причинам, по которым одни пациенты выходят из комы быстро, а другие — спустя долгие годы или вовсе не возвращаются к сознанию.

Жена Тиграна Кеосаяна раскрыла внутренний мир своей семьи, отметив, что она ценит каждую минуту проведенную с мужем и стремится поддержать его в этот сложный период. Симоньян поделилась мыслями о неопределенности будущего и подчеркнула необходимость сохранения веры и надежды на лучшее.

Важным моментом стало выражение глубокой благодарности медицинским работникам, чье участие играет огромную роль в процессе возвращения Кеосаяна к нормальной жизни. Симоньян выразила пожелание, чтобы подобные случаи получали больше общественного внимания и финансовой поддержки, что позволит пациентам получать наиболее квалифицированное медицинское обслуживание и повысит шансы на успешное восстановление.