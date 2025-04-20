Симоньян не ела целую неделю, когда Кеосаян впал в кому

Маргарита Симоньян в интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала о том, как она переживала все происходящее с мужем. Первая реакция была непростой. Телеведущая не могла проглотить даже кусочек хлеба, голодала целую неделю. И почти весь месяц молилась о том, чтобы ее любимый человек вернулся к ней и детям.
«Я не могу заходить в его кабинет у нас дома — ни разу не зашла. Даже если мне нужно там что-то взять, то я прошу сестру или маму — мне кажется что у меня просто разорвется сердце, и я просто не встану больше и все. Я его очень люблю. Первый месяц, когда это с Тиграном случилось, я жила в больнице — просто поселилась в больнице вместе с ним. И первую неделю я вообще ничего не ела — не знала, что я так умею. Я провела этот месяц буквально на коленях — молилась», - подметила Маргарита Симоньян.
Маргарита Симоньян не могла принять то, что произошло с Тиграном Кеосаяном. Фото: кадр из программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1»
Маргарита Симоньян дала понять, что процесс реабилитации у ее мужа проходит медленно и требует значительных усилий и внимания.
Кроме того, телеведущая подчеркнула, что успех восстановления зависит от множества факторов, включая работу команды высококвалифицированных профессионалов и молитвы, направленные на скорейшее выздоровление. При этом она заметила, что современная медицина не дает четкого объяснения причинам, по которым одни пациенты выходят из комы быстро, а другие — спустя долгие годы или вовсе не возвращаются к сознанию.
Жена Тиграна Кеосаяна раскрыла внутренний мир своей семьи, отметив, что она ценит каждую минуту проведенную с мужем и стремится поддержать его в этот сложный период. Симоньян поделилась мыслями о неопределенности будущего и подчеркнула необходимость сохранения веры и надежды на лучшее.
Важным моментом стало выражение глубокой благодарности медицинским работникам, чье участие играет огромную роль в процессе возвращения Кеосаяна к нормальной жизни. Симоньян выразила пожелание, чтобы подобные случаи получали больше общественного внимания и финансовой поддержки, что позволит пациентам получать наиболее квалифицированное медицинское обслуживание и повысит шансы на успешное восстановление.