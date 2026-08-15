«Шутки про Латвию и латышей»: Божена Рынска заявила, что Максим Галкин* ее разочаровал

Пока Алла Пугачева с детьми наслаждается отдыхом в Юрмале, а иноагент Максим Галкин* гастролирует по Латвии, светская обозревательница Божена Рынска не сдерживает эмоций: по ее мнению, творческий потенциал комика давно перерос тот материал, который он сейчас предлагает публике. Журналистка не просто недовольна отдельными шутками — она считает, что артист растрачивает талант на устаревший репертуар, и проводит резкие параллели с великими актерами прошлого.

Божена не отрицает, что концерты Галкина* пользуются успехом: залы полны, зрители смеются, а лишние билеты буквально выпрашивают. Но именно этот ажиотаж ее и тревожит. По словам бывшей колумнистки «Известий», сценические находки артиста сегодня сводятся к узкому набору тем, которые уже давно перестали быть свежими.

«Шутки про Латвию и латышей — самая точная, актуальная и остроумная часть концерта. Латыши смеются над собой… И рукоплещет восхищенный зал, и люди выпрашивают лишний билетик, — все признаки триумфа налицо. И только я посреди этого ликования причитаю: „Ты, Моцарт, недостоин сам себя“. Максим Галкин* гораздо больше того, что делает на сцене», — заявила Рынска в своем телеграм-канале.

При этом журналистка подчеркивает: у Галкина* есть настоящий драматический дар. Она ставит его в один ряд с Михаилом Чеховым и Соломоном Михоэлсом, отмечая уникальную способность артиста мгновенно перевоплощаться. Но, по мнению Божены, весь этот богатый актерский инструментарий Галкин* почти не использует.