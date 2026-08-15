«Шутки про Латвию и латышей»: Божена Рынска заявила, что Максим Галкин* ее разочаровал

Пока Алла Пугачева с детьми наслаждается отдыхом в Юрмале, а иноагент Максим Галкин* гастролирует по Латвии, светская обозревательница Божена Рынска не сдерживает эмоций: по ее мнению, творческий потенциал комика давно перерос тот материал, который он сейчас предлагает публике. Журналистка не просто недовольна отдельными шутками — она считает, что артист растрачивает талант на устаревший репертуар, и проводит резкие параллели с великими актерами прошлого.
Божена не отрицает, что концерты Галкина* пользуются успехом: залы полны, зрители смеются, а лишние билеты буквально выпрашивают. Но именно этот ажиотаж ее и тревожит. По словам бывшей колумнистки «Известий», сценические находки артиста сегодня сводятся к узкому набору тем, которые уже давно перестали быть свежими.
«Шутки про Латвию и латышей — самая точная, актуальная и остроумная часть концерта. Латыши смеются над собой… И рукоплещет восхищенный зал, и люди выпрашивают лишний билетик, — все признаки триумфа налицо. И только я посреди этого ликования причитаю: „Ты, Моцарт, недостоин сам себя“. Максим Галкин* гораздо больше того, что делает на сцене», — заявила Рынска в своем телеграм-канале.
При этом журналистка подчеркивает: у Галкина* есть настоящий драматический дар. Она ставит его в один ряд с Михаилом Чеховым и Соломоном Михоэлсом, отмечая уникальную способность артиста мгновенно перевоплощаться. Но, по мнению Божены, весь этот богатый актерский инструментарий Галкин* почти не использует.
Божена Рынска. Фото: соцсети
«И что он делает со всем этим хозяйством? Пародирует Горбачева. В 2026 году. Все мои знакомые много лет подряд твердят: „Максиму надо менять репертуар. Ну куда ему шутить про сортиры и жопу львицы?“ „А зачем“, — пожимает плечами Галкин*», — с досадой делится Рынска.
Особенно болезненно обозревательница воспринимает реакцию публики: зрители, по ее словам, хотят простого смеха, а артист охотно идет навстречу этим ожиданиям. Божена упрекает Галкина* в том, что он не стремится раскрыть более глубокие, драматические грани своего таланта — и в этом смысле противопоставляет его легендарному артисту Андрею Миронову.
«Андрей Миронов тоже мог бы всю сценическую жизнь просвистать скворцом. Проканать на одном обаянии и комическом темпераменте. Но он сыграл Ханина у Алексея Германа. И за привычным блеском обнаружилась человеческая бездна. Галкин* же к этой территории не приближается. Похоже, считает, что раз драма не оплачивается, то и смысла нет», — резюмировала журналистка.
Таким образом, критика Рынски — это не столько нападка на популярность Галкина*, сколько сожаление о нереализованном потенциале артиста, который, по ее убеждению, способен на куда более серьезные творческие высоты.
А вы согласны с мнением Божены? Поделитесь в комментариях.
*Включен в реестр иностранных агентов