Шура рассказал, как нашел посиневшую фанатку под своим диваном

По его словам, однажды утром он обнаружил под диваном в гостиничном номере посиневшую руку девушки. Фанатка тайно пробралась в номер, спряталась там и провела всю ночь.

«Просыпаюсь утром, а у меня синяя рука лежит из-под дивана… Горничная пустила девку, она залезла, и, если бы не ее рука, мы бы даже не поняли, что она подыхает там уже», — рассказал артист.

По словам Шуры, девушка могла серьезно пострадать, если бы он не заметил ее вовремя. Он добавил, что такие случаи происходят нередко, и поклонники порой переходят границы.

Ранее Шура призывал фанатов не дарить ему на концертах еду и цветы. Он объяснял, что зрители уже оплатили билеты и не должны тратиться на дополнительные подарки. Исполнитель также отмечал, что в 1990-х годах артистам часто приносили продукты, но сейчас эта практика постепенно уходит.

Шура (Александр Медведев) — российский певец, популярный в 1990-х и 2000-х годах. Его самые известные хиты — «Холодная луна», «Ты не верь слезам» и «Отшумели летние дожди». В 2017 году он перенес операцию и долго восстанавливался, но вернулся на сцену. Артист известен эксцентричным поведением и частыми откровениями о своей жизни, он активно выступает на корпоративах и гастролирует по стране.

За годы карьеры у него сложилась репутация артиста, который близок к своим поклонникам и много общается с ними после концертов. В 2024 году певец выпустил книгу мемуаров, где также делился забавными и опасными случаями из гастрольной практики, включая эпизоды с неадекватными фанатами.

Шура неоднократно заявлял, что в 1990-е годы безопасность звезд не была на высоте, и многие артисты сталкивались с тем, что поклонницы проникали в гримерки и даже в дома. При этом, по его словам, он всегда старался относиться к таким ситуациям с пониманием, но просил поклонников помнить о личных границах и не подвергать себя опасности ради минутного внимания.

Его недавние призывы не дарить цветы и еду — часть более широкой кампании по сокращению лишних трат для зрителей и снижению давления на артистов во время концертов.