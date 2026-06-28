Шура о своей школе: «Там каждый день был стресс — дырка, а не туалет»

По словам артиста, все дело в том, что в его школьные годы не было современных гаджетов, и контакты одноклассников просто не сохранились.

«Не было у нас гаджетов, мы так и не записали телефоны друг друга», — пояснил он.

Поклонники иногда находят его на концертах, но встреч с одноклассниками у него нет, «как вот сейчас».

Шура признался, что в школе его раздражали одноклассники. Он всегда уважительно относился к пожилым учителям, а сверстники, по его словам, постоянно попадали под его критику.

Артист также отметил, что современная школа сильно отличается от той, в которой учился он. Туалеты и условия в школе он назвал «дыркой», сравнив с сегодняшними реалиями, где «унитазы чуть ли не с подогревом».

При этом наставники часто хвалили артиста, а он благодарен им за то, что они научили его «любви и тому, что главное в жизни — доброта, взаимопомощь и уважение».

Сейчас певец активно гастролирует по стране с концертами.

Шура (Александр Медведев) родился в 1975 году в Новосибирске. Широкую известность приобрел в конце 1990-х с хитами «Холодная луна», «Ты не верь слезам» и «Отшумели летние дожди».

Несколько лет назад артист перенес тяжелую болезнь, и врачи запретили ему выступать на сцене, но певец сохранил оптимизм и продолжает творческую карьеру.

Ранее Шура признавался, что причина его популярности — «в искренности». В ответ на вопросы о секрете долголетия он отвечал, что его любят и принимают таким, какой он есть.