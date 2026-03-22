Шумная пиратская вечеринка: родные Лерчек отпраздновали день рождения ее сына

Младшему сыну Валерии и Артема Чекалиных, Льву, 21 марта исполнилось четыре года. Этот радостный день малыш встречает без мамы. Пока Лерчек борется с тяжелым онкологическим заболеванием, ее родные стараются поддержать и ее, и детей.
Как прошел день рождения Льва
У 33-летней женщины четверо ребятишек, которым особенно нужны забота и позитивные впечатления в это тревожное время.
Чтобы подарить праздник одному из малышей Валерии, Анна (жена брата Артема Чекалина) организовала для маленького Льва веселую пиратскую вечеринку.
Она пригласила аниматоров, украсила комнату яркими шарами и создала по-настоящему сказочную атмосферу. Торжество прошло в кругу самых близких родственников именинника.
Поздравить Льва пришли дети Анны — Саша и Рома, а также его родные брат и сестра, Алиса и Богдан, которые родились в Москве в 2016 году. Сам же виновник торжества появился на свет в Майами 21 марта 2022 года.
На фотографиях ребята улыбаются и дурачатся в украшенном помещении. А младший ребенок с восторгом наблюдает за аниматором в пиратском костюме.
Так прошел день рождения Льва. Фото: соцсети
Знают ли дети Лерчек о ее болезни
Дети Лерчек уже осведомлены о тяжелой болезни матери. Их отец, бывший супруг блогера, имеющий крупную задолженность перед налоговой службой, сообщил им о состоянии Валерии. Все трое общих детей сейчас живут с ним.
Создать для этих детей радостные моменты — непростая задача, учитывая, что их мама борется с онкологическим заболеванием в четвертой стадии. Однако Анне Чекалиной это удалось.
