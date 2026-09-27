Шуфутинский отказался от льгот Народного артиста России: «Нахожусь в шоке»

Певец Михаил Шуфутинский. Фото: КП/Екатерина Литвинова

Михаил Шуфутинский отказался от льгот народного артиста России, заявив, что ему ничего не нужно. Об этом он рассказал на фестивале «Удачные песни», который прошел 26 сентября на московской Live Арене.

По словам 80-летнего шансонье, он даже не интересовался, какие привилегии полагаются народному артисту, потому что они ему попросту не нужны.

«А какие льготы мне нужны? У меня все есть. Я себя чувствую вполне успешно. Здоровье? Я за ним пытаюсь следить», — признался Шуфутинский.

Он также отметил, что не считает, будто получил звание слишком поздно.

«Каждому овощу свой фрукт. Каждому свое время. Я об этом не задумывался. Это не является главной в моей жизни целью. Но это приятно», — сказал артист.

Указ о присвоении Шуфутинскому звания народного артиста России Владимир Путин подписал 3 сентября 2026 года — в символичную дату, когда его главный хит «Третье сентября» отмечает очередной юбилей. Певец признался, что новость стала для него неожиданностью:

«Нахожусь в шоке. Я никогда не инициировал себя и никогда бы не стал этого делать».

Продюсер Сергей Дворцов отметил, что путь к званию был непростым:

«Артистам даже его уровня не всем дают "народного артиста", он прошел 33 круга музыкального ада, чтобы получить такой статус».

Параллельно Шуфутинский продолжает нести расходы на свой особняк в США, который не может продать уже шесть лет. Дом площадью 630 квадратных метров в пригороде Филадельфии был куплен в 2015 году за 332 тысячи долларов.

После переезда в Россию и смены гражданства артист вложил в ремонт несколько десятков миллионов рублей и выставил объект за 1,3 миллиона долларов, но покупателя так и не нашлось.

Ежегодный налог на недвижимость превышает 30 тысяч долларов, а за десять лет Шуфутинский выплатил в бюджет США около 315 тысяч долларов . Впрочем, для певца это не критично: его гонорар за одно выступление составляет около 4,5 миллиона рублей.

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