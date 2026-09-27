Шуфутинский отказался от льгот Народного артиста России: «Нахожусь в шоке»

По словам 80-летнего шансонье, он даже не интересовался, какие привилегии полагаются народному артисту, потому что они ему попросту не нужны.

«А какие льготы мне нужны? У меня все есть. Я себя чувствую вполне успешно. Здоровье? Я за ним пытаюсь следить», — признался Шуфутинский.

Он также отметил, что не считает, будто получил звание слишком поздно.

«Каждому овощу свой фрукт. Каждому свое время. Я об этом не задумывался. Это не является главной в моей жизни целью. Но это приятно», — сказал артист.

Указ о присвоении Шуфутинскому звания народного артиста России Владимир Путин подписал 3 сентября 2026 года — в символичную дату, когда его главный хит «Третье сентября» отмечает очередной юбилей. Певец признался, что новость стала для него неожиданностью:

«Нахожусь в шоке. Я никогда не инициировал себя и никогда бы не стал этого делать».

Продюсер Сергей Дворцов отметил, что путь к званию был непростым:

«Артистам даже его уровня не всем дают "народного артиста", он прошел 33 круга музыкального ада, чтобы получить такой статус».

Параллельно Шуфутинский продолжает нести расходы на свой особняк в США, который не может продать уже шесть лет. Дом площадью 630 квадратных метров в пригороде Филадельфии был куплен в 2015 году за 332 тысячи долларов.

После переезда в Россию и смены гражданства артист вложил в ремонт несколько десятков миллионов рублей и выставил объект за 1,3 миллиона долларов, но покупателя так и не нашлось.

Ежегодный налог на недвижимость превышает 30 тысяч долларов, а за десять лет Шуфутинский выплатил в бюджет США около 315 тысяч долларов . Впрочем, для певца это не критично: его гонорар за одно выступление составляет около 4,5 миллиона рублей.