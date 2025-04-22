Шубская — про Овечкина: «Бывало, что он не мог нагнуться, но при этом ехал на игру»

Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская дала понять, что для него мама — неоспоримый авторитет. Он всегда прислушивается к мнению Татьяны Николаевны, но иногда все же может с ней поспорить и подискутировать. Если хоккеист понимает, что не в силах повлиять на маму, то он просит ее сменить тему, но никогда не позволяет себе повышать голос на близких. Особенно теперь, когда не стало его отца.
Невестка Татьяны Николаевны дала понять, что ее свекровь — уникальная женщина. Если Александр Овечкин чувствует какое-то легкое недомогание, он просит жену ничего не рассказывать маме, не хочет, чтобы та нервничала. Однако Татьяна Николаевна может подметить любые изменения в физическом состоянии ее сына, посмотрев на то, как он двигается на льду.
«Бывало, что он не мог нагнуться, но при этом ехал на игру. Но маме в таких случаях ничего не говорит, не хочет, чтобы она нервничала. Случается, она замечает, что он как-то по-другому выглядит на льду, как-то не так двигается, и сразу же звонит мне: «У Сашки ничего не болит?» Я говорю, что все нормально, поскольку тоже не хочу, чтобы она лишний раз переживала», - заверила Анастасия Шубская.
Александр Овечкин с Анастасией Шубской, тестем Кириллом Шубским, мамой Татьяной Николаевной и сыновьями Сергеем и Ильей. Фото: соцсети героя публикации
Ранее модель рассказала о том, что на выходных разрешает мужу спать столько, сколько он хочет. Раньше десяти утра в такие дни хоккеист обычно не встает. Кроме того, Анастасия Шубская просит своих сыновей Сергея и Илью не шуметь, чтобы их отец мог спокойно выспаться.
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