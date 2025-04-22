Шубская — про Овечкина: «Бывало, что он не мог нагнуться, но при этом ехал на игру»

Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская дала понять, что для него мама — неоспоримый авторитет. Он всегда прислушивается к мнению Татьяны Николаевны, но иногда все же может с ней поспорить и подискутировать. Если хоккеист понимает, что не в силах повлиять на маму, то он просит ее сменить тему, но никогда не позволяет себе повышать голос на близких. Особенно теперь, когда не стало его отца.

Невестка Татьяны Николаевны дала понять, что ее свекровь — уникальная женщина. Если Александр Овечкин чувствует какое-то легкое недомогание, он просит жену ничего не рассказывать маме, не хочет, чтобы та нервничала. Однако Татьяна Николаевна может подметить любые изменения в физическом состоянии ее сына, посмотрев на то, как он двигается на льду.