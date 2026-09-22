Штурм раскрыла правду о конкурсах красоты: «Ценники озвучивались прямо в лоб»

Певица Наталья Штурм заявила Teleprogramma.org, что эта практика существует уже десятилетия, а ценники на призовые места озвучиваются открыто.

«По поводу конкурсов — это всю жизнь так было! Призовые места распределялись заранее, а ценники озвучивались прямо в лоб, даже не шифруясь: сколько стоит первое место, сколько второе, а во сколько обойдется гран-при».

Штурм отметила, что единственным честным конкурсом в ее карьере стало «Шоу-Королева-91», где она победила исключительно благодаря таланту.

«За мной никто не стоял, не заносил деньги. Победа досталась чисто на таланте: за голос, сильные песни и бешеную харизму», — подчеркнула певица.

По мнению Штурм, современные конкурсы красоты превратились в состязание финансовых возможностей участниц и их покровителей.

«Девушка может быть объективно идеальной, но пролететь мимо короны только потому, что за другую участницу заплатили больше. Везде все решают деньги и лоббирование чьих-то шкурных интересов», — заявила она.

Отдельно Штурм прокомментировала ситуацию вокруг 20-летней Валентины Алексеевой, обладательницы титулов «Мисс Россия — 2024» и «Мисс БРИКС — 2026». Девушку раскритиковали после того, как она рассекретила роман с 50-летним бизнесменом Ильей Мительманом — пользователи решили, что именно он оплатил ей победы на конкурсах.

Штурм встала на защиту Алексеевой, отметив ее внешность и интеллект.

«Вот Валентина Алексеева — очень красивая девочка! Если эта красота натуральная, то внешность у нее просто безупречная: высокий лоб, тонкий точеный нос — все именно так, как я люблю. К тому же видно, что она далеко не глупенькая. Мне искренне хочется, чтобы у нее все сложилось безоблачно и она не попадала ни в какие грязные переделки этого жестокого бизнеса», — сказала Штурм.

Сама Алексеева ранее отвергла обвинения, заявив, что бизнесмен появился в ее жизни уже после побед.

«Все, чего я добилась, — это результат моей личной пахоты и ночей без сна», — написала модель.

Однако ее коллега по цеху, «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова, публично усомнилась в этом, указав на высокую стоимость участия в конкурсах.