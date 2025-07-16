Штурм громко ответила стареющей Меньшовой: "Будьте счастливы"

Наталья Штурм, как и многие звезды, тоже не осталась в стороне после высказываний Юлии Меньшовой о возрасте. Напомним, актриса заявила, что женщины сами себя загоняют в странные рамки — между "быть вечно молодой" и "поскорей стать бабушкой". И ни там ни там особенно комфортно не бывает.

"Уход за собой, форма одежды — это не конкуренция с молодыми, отнюдь. Есть женщины с внутренней свободой. К таким отношу себя и я. Мне все равно, кто что подумает и какой смысл придаст моему стилю. Я люблю себя такой, я радую себя прежде всего. У меня отличная фигура — и грех это скрывать", — заявила певица в разговоре с Teleprogramma.org.

Штурм подчеркнула, что ее совершенно не обижают подобные мнения, ведь они обнажают собственные уязвимости Юлии Владимировны.