Шпица скрывала вторую потерю даже от родных, чтобы не ранить сына

По словам звезды, она скрывала вторую потерю даже от близких, чтобы не травмировать старшего сына Германа.

Шпица призналась, что вторая беременность далась ей непросто из-за эмоционального напряжения. До середины срока они с мужем Русланом жили в постоянном страхе.

«Эта беременность имела, пожалуй, единственное осложнение, и оно эмоциональной природы. В ней было до середины срока много страха, мы с Русланом жили, как будто затаив дыхание, потому что до этого мы теряли, теряли дважды», — написала актриса в соцсетях.

Одна из потерь уже была известна публике: супруги рассказывали о ней, чтобы поддержать семьи, столкнувшиеся с похожей бедой. А вот о второй молчали даже в кругу семьи.

«Чтобы поберечь чувства, в первую очередь, старшего сына, который очень ждал уже несколько лет брата или сестру и не отошел еще к тому моменту до конца от переживания первой потери. У меня нашлись тогда силы пережить это в тайне, разделив боль с мужем», — поделилась Катерина.

Теперь, когда в семье родился долгожданный Богдан, актриса решила открыто рассказать о пережитом. Она подчеркнула, что в 40 лет можно стать мамой без вспомогательных репродуктивных технологий, а с ними — тем более.

При этом она отметила, что физиологически самый благоприятный возраст для рождения детей — от 18 до 25 лет, но обстоятельства не всегда позволяют совместить биологические возможности с психологической и материальной готовностью.