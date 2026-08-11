«Шоу-бизнес распоясался совсем»: певец Юлиан отчитал звезд, демонстрирующих свое богатство

Заслуженный артист России Юлиан открыто заявил о своем неприятии нынешней манеры поведения многих коллег по сцене. Певец не просто взял паузу в публикациях — он сформулировал целую этическую позицию: в тяжелые времена демонстрировать личные радости и богатство неуместно. Его слова — это не просто комментарий о соцсетях, а серьезное высказывание о дистанции между миром звезд и реальностью большинства людей.

Молчание

Юлиан не выкладывал посты уже несколько месяцев — и это не случайность, а продуманное решение. Он не публикует ни концертные видео, ни новости из своей творческой жизни, хотя событий хватает. Артист подчеркивает: он взял «детокс от социальных сетей» намеренно.

«Я не считаю корректным публиковать свои мелкие радости, когда у многих людей вокруг горе, — цитирует Юлиана MK.RU . — Я взял детокс от социальных сетей. Ничего не публикую, потому что меня самого очень сильно раздражает, что наши артисты, кажется, вообще не понимают, что происходит в стране. Им все нипочем!»

Для певца важно не создавать иллюзию беззаботности там, где она неуместна. По его мнению, публичность в такие моменты требует особой чуткости.

Критика «ярмарки тщеславия»

Юлиан жестко характеризует нынешнее состояние российского шоу‑бизнеса: «Наш шоу‑бизнес — это сплошной бал лицемерия и ярмарка тщеславия. Я убеждаюсь в этом с каждым днём всё больше и больше». Артиста особенно задевают конкретные примеры поведения коллег.

«Одна певица в купальнике в Дубае показывает фигуру свою, другая демонстрирует, как в каком‑то крутом самолете летит. Я считаю, что это неуместно сегодня», — отмечает он.

Пролистывая ленту, Юлиан ловит себя на мысли, что у артистов будто отключилось восприятие реальности: «Как откроешь социальные сети, так у всех артистов — радость, каждый день — праздник. Листаешь ленту, и создается такое ощущение, что они сошли с ума. Будто ничего не замечают. Получается, что мир отдельно — звезды отдельно!»

По словам певца, такое поведение задевает не только его: «Это раздражает не только меня, но и многих. Это раздражает любого нормального человека. Артисты вообще понимают, что происходит?»

О такте и ответственности публичных людей

Юлиан убежден, что медийные персоны должны чувствовать, насколько болезненно общество воспринимает демонстрацию роскоши.

«Я считаю, что нужно себя вести корректно и понимать, как непросто людям сейчас. Осознавать, как многим людям противно видеть, как ты кичишься богатством», — высказался Юлиан.

Он не скрывает, что нынешняя ситуация в индустрии вызывает у него разочарование.

«Шоу‑бизнес распоясался совсем…» — заключил Юлиан.

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