Шопинг как перформанс: дочь Заворотнюк показала образ почти за 2 млн рублей за границей

Анна Заворотнюк. Фото: соцсети

Дочь ныне покойной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна обожает наряжаться.

Когда для одних поход по магазинам — это способ закрыть бытовые потребности, для других — настоящий ритуал с эстетикой, люксовыми деталями и эффектными кадрами. Именно так провела день Анна Заворотнюк: она не просто обновила гардероб, а устроила стильный мини‑перфоманс и поделилась им с подписчиками.

Анна поделилась в личном блоге фотографией из примерочной в пикантном луке: топе‑корсете за 60 тысяч и розовой мини‑юбке за 33 тысячи из Fantome Design. Но на самих вещах история не заканчивается: в этот день за покупками Анна пришла со своим «люксовым самоваром» — в часах Cartier за 893 тысячи, с кольцом того же бренда за 255 тысяч и, конечно, с классикой — сумкой Chanel за 551 тысячу. По подсчетам издания Super, весь этот комплект потянул примерно на 1,8 млн рублей.

После примерки Заворотнюк показала интригующий снимок с брендированными пакетами — будто поставила жирную точку в этой шопинг‑истории. «Woman moment», — словно комментирует сама атмосфера кадра: удовольствие от процесса, эстетика деталей и тот самый момент, когда хочется просто насладиться моментом и показать его миру.

Анна Заворотнюк часто показывает фото в красивых нарядах и локациях. Фото: соцсети

Сейчас Анна Заворотнюк с мужем живет в Дубае — туда семья переехала в 2022 году, потому что у ее супруга там работа. При этом Анна периодически приезжает в Россию, например, чтобы навестить родных. Но еще чаще Анна путешествует по Европе.

Супруг Анны Заворотнюк — Тимур Исмаилов, бизнесмен. Пара познакомилась во время учебы Анны в Школе бизнеса Джозефа Любина при университете Пейс в Нью-Йорке. Они поженились в 2022 году, но Анна долго не афишировала брак — публично подтвердила его только весной 2024-го. У супругов есть сын Марсель, он родился в канун дня рождения Анастасии Заворотнюк, 2 апреля 2025 года.

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