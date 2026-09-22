Шопинг как перформанс: дочь Заворотнюк показала образ почти за 2 млн рублей за границей

Когда для одних поход по магазинам — это способ закрыть бытовые потребности, для других — настоящий ритуал с эстетикой, люксовыми деталями и эффектными кадрами. Именно так провела день Анна Заворотнюк: она не просто обновила гардероб, а устроила стильный мини‑перфоманс и поделилась им с подписчиками.

Анна поделилась в личном блоге фотографией из примерочной в пикантном луке: топе‑корсете за 60 тысяч и розовой мини‑юбке за 33 тысячи из Fantome Design. Но на самих вещах история не заканчивается: в этот день за покупками Анна пришла со своим «люксовым самоваром» — в часах Cartier за 893 тысячи, с кольцом того же бренда за 255 тысяч и, конечно, с классикой — сумкой Chanel за 551 тысячу. По подсчетам издания Super, весь этот комплект потянул примерно на 1,8 млн рублей.

После примерки Заворотнюк показала интригующий снимок с брендированными пакетами — будто поставила жирную точку в этой шопинг‑истории. «Woman moment», — словно комментирует сама атмосфера кадра: удовольствие от процесса, эстетика деталей и тот самый момент, когда хочется просто насладиться моментом и показать его миру.