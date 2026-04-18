Шмоня из "Дома-2": Цыганова придумала для Бони кличку после ее обращения к президенту

Певица Виктория Цыганова высмеяла Викторию Боню после того, как та записала обращение президенту. Цыганова попыталась обесценить Боню, видео которой в соцсети посмотрели несколько миллионов человек.

Вика Цыганова в личном блоге разместила видео со своим участием. В нем она поиздевалась над Викторией Боней. Цыганова в кадре запечатлена полулежащей то ли на кровати, то ли на диване у себя дома. Она рассказала, что придумала экс-участнице "Дома-2" новую кличку.

"Боня... Шмоня. Я не знаю, что это? Позывной "Дома-2", кличка? Это все было бы смешно, когда бы не было так грустно. И тем не менее, Кремль откликнулся. С обратной стороны пошли слезы: "Господи! Обратили внимание на меня". Теперь она навечно с народом, только непонятно, с каким. Майку надела с турецким флагом… Теперь она навсегда с народом Турции", — высказалась Вика Цыганова.

После этого певица глубокомысленно вздохнула. Поправила на голове прядь волос и призвала своих подписчиков никому не верить.

"Вставайте люди русские, держитесь, крепитесь, не верьте никому", — добавила Цыганова

Ранее на обращение Бони отреагировал телеведущий Владимир Соловьев. Он дал понять, что в ярости из-за того, что сделала Виктория.