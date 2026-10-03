Шкуро вложила все деньги, полученные в «Сокровищах императора», в квартиру

Победа в реалити-шоу «Сокровище императора» для Екатерины Шкуро стала не поводом для беззаботных трат, а реальным шансом укрепить свое будущее. Вместо путешествий, брендовых вещей или спонтанных покупок мама двоих маленьких детей выбрала самый практичный, но при этом очень личный вариант — вложить все деньги в жилье.

Екатерина не стала держать выигрыш только при себе: она по-честному разделила его пополам со своей бывшей подругой Ириной Пинчук. Для обеих девушек эти средства стали серьезной поддержкой — деньги ушли на оплату ипотеки и ремонт квартиры. Как призналась сама Екатерина, она буквально «вск отдала» на эти цели. При этом закрывать ипотеку пока не получилось: долг еще остался, и расслабляться рано.

«Все отдала в квартиру, в ипотеку, в ремонт. (Удалось ли закрыть?) Нет, конечно! Еще осталось», — поделилась Екатерина Шкуро.

В разговоре Екатерина не скрывала своих планов: она не исключает, что снова примет участие в телепроектах. Правда, раскрывать детали пока не может — соответствующие бумаги подписаны, а значит, придется немного подождать и следить за новостями.

История Екатерины — пример того, как крупный выигрыш можно превратить не в мимолетную радость, а в прочную опору. Вместо сиюминутного эффекта она выбрала долгосрочную стабильность: свой угол, уют и уверенность в том, что каждый рубль работает на ее будущее.

По материалам «Звездач»