Шкуро и Пинчук снова поскандалили с Качером в "Сокровищах императора": "Девушки живут в своем мире, думая, что они королевы"

В новом выпуске шоу "Сокровища императора" на канале ТНТ снова разгорелся скандал между юмористкой Екатериной Шкуро, экс-звездой реалити-шоу "Дом-2" Ириной Пинчук и их оппонентами, певцами Артемом Качером и Мишей Марвином.
Из-за чего снова поссорились Артем Качер, Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук
Между ними в прямом смысле действительно пробежала черная кошка. По результатам первого дня испытания Артем и Михаил первыми ударили в гонг. И благодаря этому получили возможность отдать любому участнику черную кошку. А это означало, что на следующем этапе эти игроки стартуют последними.
Было вполне ожидаемо, что Артем и его напарник отдадут кошку розовым. Ведь в прошлом выпуске девушки передали черную метку Артему и Михаилу. Парни обещали не мстить, но, к сожалению, у них не получилось не нарушить обещание.
"Нам было сказано прямо в открытую, что мы вам не будем мстить. Но если будем знать, что вы последние, не будем вас добивать.
И получается, что все их обещания просто обнуляются", - сказала Екатерина Шкуро.
Тогда Артем отметил, что считает девушек лидерами, поэтому и передал им черную кошку.
- Так лидеры не мы, - воскликнула Екатерина.
- Откуда я знал, какими по счету вы придете? – парировал Артем.
- Ты не хочешь подн…ть нам, но сейчас ты это делаешь. А мы итак на последнем месте. И зачем обещать то, что ты не можешь делать? – продолжала Екатерина.
- Я вместе с Мишей пообещал не давать кошку обладателям последнего места, - снова отбился Артем Качер.
"Девушки живут абсолютно в своем мире, думая, что они королевы. И все должны интересоваться, какие они", - высказался впоследствии Артем в комментариях к программе "Сокровища императора".
Александр Емельяненко и Игорь Костенко.
Чем удивили другие участники шоу "Сокровища императора"
Если говорить еще об интересных моментах в программе, то в этом выпуске гимнастки Дина и Арины Аверины попали в аварию. В их машину врезалась другая. Девушки уже думали, что не успеют пройти испытание, но в итоге вообще пришли к ведущим первые.
Также в этом выпуске участники выполняли очень сложное задание. Чтобы составить нужную комбинацию, им нужно было нырнуть на дно бочек со странным содержимым: пропахшими китайскими блюдами, очень острыми специями и подобными вещами.
Дочь миллиардера Игоря Рыбакова Полина также восхищалась, что ее отец, обладающим таким статусом, стал нырять в отходы вместе со всеми. Впрочем, эта семья в синих футболках никогда не показывает своего превосходства, а спокойно выполняет все задания.
В этой серии проект покинули известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и его друг, юрист Игорь Костенко. Им было особенно обидно, потому что они пришли на шоу только в этом выпуске.
