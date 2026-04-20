Шкуро и Пинчук снова поскандалили с Качером в "Сокровищах императора": "Девушки живут в своем мире, думая, что они королевы"

В новом выпуске шоу "Сокровища императора" на канале ТНТ снова разгорелся скандал между юмористкой Екатериной Шкуро, экс-звездой реалити-шоу "Дом-2" Ириной Пинчук и их оппонентами, певцами Артемом Качером и Мишей Марвином.

Между ними в прямом смысле действительно пробежала черная кошка. По результатам первого дня испытания Артем и Михаил первыми ударили в гонг. И благодаря этому получили возможность отдать любому участнику черную кошку. А это означало, что на следующем этапе эти игроки стартуют последними.

Было вполне ожидаемо, что Артем и его напарник отдадут кошку розовым. Ведь в прошлом выпуске девушки передали черную метку Артему и Михаилу. Парни обещали не мстить, но, к сожалению, у них не получилось не нарушить обещание.

"Нам было сказано прямо в открытую, что мы вам не будем мстить. Но если будем знать, что вы последние, не будем вас добивать. И получается, что все их обещания просто обнуляются", - сказала Екатерина Шкуро.

Тогда Артем отметил, что считает девушек лидерами, поэтому и передал им черную кошку.

- Так лидеры не мы, - воскликнула Екатерина.

- Откуда я знал, какими по счету вы придете? – парировал Артем.

- Ты не хочешь подн…ть нам, но сейчас ты это делаешь. А мы итак на последнем месте. И зачем обещать то, что ты не можешь делать? – продолжала Екатерина.

- Я вместе с Мишей пообещал не давать кошку обладателям последнего места, - снова отбился Артем Качер.