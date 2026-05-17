Шишкова рассказала, как 12-летняя дочь от Тимати переживает хейт в соцсетях

Шишкова призналась, что давно выработала иммунитет к хейту. Если она видит в сети неприятные слова в свой адрес, то просто отстраняется от них. Женщина считает, что каждый человек сам отвечает за свои эмоции, и чужой негатив не должен становиться ее проблемой.

«Если я про себя что-то читаю, вокруг себя создаю вакуум. Если люди говорят неприятные вещи, то это их негатив и их проблемы. Давным-давно не обращаю внимания, в моем вакууме все хорошо. Надеюсь, что моя дочка Алиса в будущем тоже не будет обращать внимания. Очень много людей, очень много мнений. Например, если они там на что-то разозлились, то это их проблема», — заявила Алена.

С 12-летней Алисой ситуация обстоит иначе. Девочка, родившаяся в отношениях Шишковой с рэпером Тимати (Тимуром Юнусовым), пока не умеет абстрагироваться от злых комментариев. Она остро переживает все, что пишут о ней в интернете.

«Она переживает о том, что о ней пишут. К примеру, вчера не получилось ее поддержать. Я сказала ей: «Сколько людей, столько и мнений. Самое главное — это то, что ты думаешь о себе". Алиса — очень хорошая девочка, старательная. Скоро у нее будет вторая премьера, она снимается уже в главной роли в фильме», — поделилась звездная мамочка.

Сама Алена вспомнила, как в детстве сталкивалась с насмешками со стороны одноклассников. Ее дразнили из-за слишком худого телосложения, ведь другие девочки в классе уже имели более женственные формы.

«Все девочки в моем классе были с формами. Я сидела за первой партой. Когда спрашивали: "Где доска?", мальчики хором: "На первой парте сидит!" Комплексовала. Мама всегда мне говорила: "Чем раньше бутон раскроется, тем быстрее он завянет". Еще называла обидчиков акселератками. Я себя этим утешала», — вспомнила героиня интервью.

В будущем модель смогла поверить в себя именно благодаря поддержке родителей. Они объяснили, что высокие и стройные девушки востребованы в модной индустрии, и отдали дочь на конкурс красоты, чтобы она почувствовала себя увереннее.

Алена Шишкова и Тимати встречались с 2012 по 2016 год. В 2014 году у пары родилась дочь Алиса. После расставания экс-возлюбленные сохранили нормальные отношения, а их дочь воспитывается в атмосфере любви и заботы. Алиса неоднократно появлялась на публике вместе со знаменитым отцом, а также пробует себя в модельном бизнесе и кинематографе.