Шепелев признался, что не справляется с сыном: "Тушите свет"

Главный бунтарь в семье — не старший Платон и не падчерица Лада, а четырехлетний Тихон от Екатерины Тулуповой.

"Стоит зайти маме — ребенка не узнать"

Шепелев поделился забавным, но узнаваемым для многих родителей наблюдением. Когда он остается с младшим сыном наедине — это идеальный ребенок. Сам ест, одевается, чистит зубы. Но стоит в комнату зайти маме, Тихона словно подменяют.

"Все, тушите свет. Вместо ребенка — подменыш: "Не хочу кашу! Она горячая! Не эту футболку, она колется! Папа меня ругает!" А я ведь просто попросил убрать со стола ноги", — разоткровенничался телеведущий.

Шоумен признался, что даже готов был "расписаться в собственном бессилии", но быстро взял себя в руки и передумал.

Как нашли подход к падчерице

Ранее Шепелев рассказывал, что не сразу поладил с Ладой — дочерью Екатерины Тулуповой от первого брака. Для мужчины, который воспитывал мальчика, общение с девочкой стало настоящим испытанием.

"Если к девочке хоть сколько-нибудь неаккуратно прикоснешься или не дольешь ей в хлопья молока… Она сразу, если не плачет, то выражает протест. Я первое время не мог с этим справиться. Я так бесился, как будто возле меня была какая-то взрослая женщина. Мне потом объяснили, что все девочки такие", — вспоминал шоумен.

Дети Шепелева

У Дмитрия трое детей. Старший Платон родился в отношениях с Жанной Фриске. Тихон — сын от Екатерины Тулуповой. Ладу, дочь жены от первого брака, артист воспитывает как родную.