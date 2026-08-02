Шепелев показал повзрослевшего сына Платона, который стал копией Фриске

Сложности возникают и с младшим сыном Тихоном. Шепелев признался, что когда они остаются с четырехлетним мальчиком наедине, тот становится послушным. Однако при появлении мамы ребенок словно подменяется: начинает капризничать, отказываться от еды и одежды, а также жаловаться на папу.

«Все, тушите свет. Вместо ребенка — подменыш: "Не хочу кашу! Она горячая! Не эту футболку, она колется! Папа меня ругает!" А я ведь просто попросил убрать со стола ноги», — поделился 43-летний ведущий.

Дмитрий Шепелев воспитывает Платона с 2017 года после смерти Жанны Фриске, которая ушла из жизни в возрасте 40 лет из-за онкологического заболевания. В 2019 году ведущий женился на дизайнере Екатерине Тулуповой, в 2020 году у пары родился сын Тихон.

Шепелев подчеркивает, что его старший сын относится к Екатерине с теплотой, а сам он старается уделять внимание каждому из детей, несмотря на плотный график. В интервью ведущий не раз говорил, что Платон внешне напоминает мать, и это, по его словам, вызывает смешанные чувства.

Активная работа над сохранением отношений с сыном — главная задача, которую сейчас ставит перед собой Шепелев. Публикации семейных кадров ведущего всегда вызывают большой интерес у поклонников.