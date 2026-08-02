Шепелев показал повзрослевшего сына Платона, который стал копией Фриске

В кадре — его супруга Екатерина Тулупова, младший сын Тихон и 13-летний Платон, сын покойной певицы Жанны Фриске. Снимки сделаны во время совместного отдыха.
«Было тепло и было хорошо», — кратко подписал Шепелев публикацию.
Недавно ведущий рассказывал о сложностях переходного возраста у старшего сына. Он признавался, что Платон стал замкнутым и все больше времени проводит за экраном гаджетов, общаясь с друзьями, а на общение с семьей остаются лишь считанные минуты в день. Шепелев отметил, что комната подростка превратилась в «зону отчуждения».
«Я точно знаю: чтобы сохранить отношения на годы вперед, работать нужно именно сейчас — в турбулентное время переходного возраста», — объяснил телеведущий.
Фото: соцсети
Сложности возникают и с младшим сыном Тихоном. Шепелев признался, что когда они остаются с четырехлетним мальчиком наедине, тот становится послушным. Однако при появлении мамы ребенок словно подменяется: начинает капризничать, отказываться от еды и одежды, а также жаловаться на папу.
«Все, тушите свет. Вместо ребенка — подменыш: "Не хочу кашу! Она горячая! Не эту футболку, она колется! Папа меня ругает!" А я ведь просто попросил убрать со стола ноги», — поделился 43-летний ведущий.
Дмитрий Шепелев воспитывает Платона с 2017 года после смерти Жанны Фриске, которая ушла из жизни в возрасте 40 лет из-за онкологического заболевания. В 2019 году ведущий женился на дизайнере Екатерине Тулуповой, в 2020 году у пары родился сын Тихон.
Шепелев подчеркивает, что его старший сын относится к Екатерине с теплотой, а сам он старается уделять внимание каждому из детей, несмотря на плотный график. В интервью ведущий не раз говорил, что Платон внешне напоминает мать, и это, по его словам, вызывает смешанные чувства.
Активная работа над сохранением отношений с сыном — главная задача, которую сейчас ставит перед собой Шепелев. Публикации семейных кадров ведущего всегда вызывают большой интерес у поклонников.