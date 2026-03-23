SHAMAN: "У меня в райдере первым пунктом стоит портрет нашего президента"

Певец SHAMAN рассказал журналистам о своем райдере. Как оказалось, там нет никаких устриц, черной икры, но есть один важный пункт. Об этом Ярослав Дронов поведал в кулуарах концерта "Звезды Дорожного радио" .

В его рамках на сцену Live Arena вышли самые популярные артисты нашей страны. И один из них – это, конечно, SHAMAN.

SHAMAN о жене Екатерине Мизулиной: "У меня ее фотография в чемоданчике"

"У меня в райдере первым пунктом стоит портрет нашего президента Владимира Владимировича Путина. Вот это в каждой гримерке", - сообщил представителям прессы артист.

- А любимой? – спросил кто-то из журналистов.

Услышав это, SHAMAN немного растерялся.

- Жены, - уточнил кто-то из работников пера и микрофона.

- У меня ее фотография в чемоданчике, - признался SHAMAN.

