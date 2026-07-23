SHAMAN сжег свои кожаные штаны: «Вы их на мне не увидите»

Певец SHAMAN вновь заставил общественность говорить о себе. На этот раз он сжег свои кожаные штаны.

С любимым предметом гардероба артист попрощался в своем видео, в котором пригласил зрителей на концерт, приуроченный к 35-летию. Он состоится в Кремлевском дворце 22 ноября.

SHAMAN сказал: «Настало время перемен»

«Солидный возраст, большая ответственность. Поэтому настало время перемен, требующих радикального подхода. И сегодня я навсегда попрощаюсь с тем, что многие годы рождало зависть, споры, слухи и сомнения», - говорит SHAMAN в видеоролике.

И отправил свои кожаные штаны в печь

С этими словами артист, одетый в рубаху с принтом «Россия» и джинсы, с помощью рогача отправляет знаменитые кожаные штаны в русскую печку. И они там горят под его новую композицию «Братья славяне».

«Отныне вы их на мне не увидите. Вас ждет новый SHAMAN», - обещает на видео певец.

Как вам такой поступок артиста? Делитесь в комментариях!