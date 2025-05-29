Shaman приучился помогать Мизулиной по дому: выносит мусор

Еще два месяца назад Екатерина Мизулина рассекретила свои отношения с Ярославом Дроновым, он же певец Shaman. Во время одного из концертов глава "Лиги безопасного интернета" вышла на сцену к любимому. В тот момент он объявил, что они с Екатериной пара.
Вполне естественно, что поклонники Shaman'а пристально следят за тем, как развиваются отношения артиста с его избранницей. Музыкант успел познакомиться с родителями Мизулиной. Та тесно общается с мамой певца.
Публика с нетерпением ждет, когда Shaman сделает Екатерине предложение и позовет ее замуж. Но пока Дронов предпочитает хранить молчание на этот счет.
В недавнем интервью
И когда есть время Shaman помогает возлюбленной с домашними делами: выбрасывает мусор, гуляет с собакой, занимается уборкой и моет посуду. Также артист успевает радовать Мизулину подарками. К примеру, цветами.
«Вообще я люблю работать руками по дому. После того, как, допустим, не знаю, поужинали, позавтракали с Катериной, остались тарелки. Можно, конечно, закинуть в посудомоечную машину, но когда это делаешь именно руками, ты чувствуешь какую-то в этом правильную энергию», — заверил певец.
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