Shaman приучился помогать Мизулиной по дому: выносит мусор

Еще два месяца назад Екатерина Мизулина рассекретила свои отношения с Ярославом Дроновым, он же певец Shaman. Во время одного из концертов глава "Лиги безопасного интернета" вышла на сцену к любимому. В тот момент он объявил, что они с Екатериной пара.

Вполне естественно, что поклонники Shaman'а пристально следят за тем, как развиваются отношения артиста с его избранницей. Музыкант успел познакомиться с родителями Мизулиной. Та тесно общается с мамой певца.

Публика с нетерпением ждет, когда Shaman сделает Екатерине предложение и позовет ее замуж. Но пока Дронов предпочитает хранить молчание на этот счет.

В недавнем интервью 5-tv.ru певец Shaman признался, что у них с Мизулиной действительно все серьезно. Артист даже поделился некоторыми подробностями повседневной жизни с любимой женщиной. Музыкант заверил, что утро они привыкли начинать с кофе. Завтракает парочка спустя полтора часа после этого.

И когда есть время Shaman помогает возлюбленной с домашними делами: выбрасывает мусор, гуляет с собакой, занимается уборкой и моет посуду. Также артист успевает радовать Мизулину подарками. К примеру, цветами.