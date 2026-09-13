SHAMAN подарил деньги юной поклоннице, потерявшей телефон на концерте

Инцидент произошел 12 сентября после концерта в честь Дня города, когда артист раздавал автографы и фотографировался с поклонниками.

К певцу обратились подруги расстроенной девочки, которая потеряла в толпе свой iPhone 15. Стоимость такого смартфона составляет от 60 до 70 тысяч рублей. Увидев плачущую школьницу, SHAMAN не остался равнодушным.

«Послушай, если потеряла телефон, не переживай, я тебе его сейчас куплю. Я тебе денежку дам, хорошо? Договорились? Какой у тебя был, цвет какой? Pro Max? Просто обычный? Сейчас решим вопрос!» — сказал артист.

После этого Дронов попросил своего администратора найти деньги, а затем лично передал девочке пачку пятитысячных купюр из кармана пальто и обнял ее. Юная поклонница снова прослезилась, но приняла подарок с благодарностью.

Это не первый случай, когда Ярослав Дронов демонстрирует внимание к своим фанатам. Ранее певец проявил заботу о замерзших участниках детского КВН в Туле — он отдал юным комикам свои куртку, жилетку и водолазку, отметив, что зарядился позитивом от выступления детей.

SHAMAN (Ярослав Дронов) — заслуженный артист России, один из самых востребованных исполнителей страны. Он стал известен благодаря патриотическим хитам «Встанем» и «Я русский».

В 2026 году артист активно гастролирует по России, а его концерты собирают полные залы. Ранее SHAMAN попал в центр внимания после инцидента в Абакане, где на него чуть не упало ограждение во время выступления.