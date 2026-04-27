SHAMAN отказался петь песни Пугачевой: «У меня своя дорога»

Шумиха вокруг возможности передачи «золотого фонда» Примадонны другим исполнителям всколыхнула шоу-бизнес. Однако поп-фолк-исполнитель, который еще десятилетие назад начинал свой путь в шоу «Фактор А» у ног самой Пугачевой, дал понять, что ему это не нужно.

«Песни Пугачевой явно мне не подходят, потому что они от женского лица по большей части. Да и у меня много своих песен, да и у меня вообще свой путь по жизни, свой выбор, своя стезя и своя дорога», — заявил SHAMAN в беседе с ТАСС.

Отказ SHAMAN от репертуара Примадонны последовал за громким предложением главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Общественник ранее выступил с инициативой «передать» песни Аллы Пугачевой другим артистам, активнее работающим в России.

Однако в Российском авторском обществе (РАО) эту идею назвали излишней, напомнив, что у композиций профессиональных авторов, таких как Раймонд Паулс и композиторы из фильмов «Ирония судьбы» и «Звезда пленительного счастья», нет никаких запретов для исполнения другими певцами.