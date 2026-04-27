SHAMAN отказался петь песни Пугачевой: «У меня своя дорога»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Фото: КП/Ольга Юшкова

Заслуженный артист РФ, певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, заявил, что никогда не стал бы исполнять хиты Аллы Пугачевой, даже если бы получил на это официальные права.

Шумиха вокруг возможности передачи «золотого фонда» Примадонны другим исполнителям всколыхнула шоу-бизнес. Однако поп-фолк-исполнитель, который еще десятилетие назад начинал свой путь в шоу «Фактор А» у ног самой Пугачевой, дал понять, что ему это не нужно.

«Песни Пугачевой явно мне не подходят, потому что они от женского лица по большей части. Да и у меня много своих песен, да и у меня вообще свой путь по жизни, свой выбор, своя стезя и своя дорога», — заявил SHAMAN в беседе с ТАСС.

Отказ SHAMAN от репертуара Примадонны последовал за громким предложением главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Общественник ранее выступил с инициативой «передать» песни Аллы Пугачевой другим артистам, активнее работающим в России.

Однако в Российском авторском обществе (РАО) эту идею назвали излишней, напомнив, что у композиций профессиональных авторов, таких как Раймонд Паулс и композиторы из фильмов «Ирония судьбы» и «Звезда пленительного счастья», нет никаких запретов для исполнения другими певцами.

