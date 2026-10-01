SHAMAN объявил о возможном расставании с Мизулиной: «Сердце не принимает»

В личном блоге певец SHAMAN обратился к аудитории с загадочным вступлением:

«Есть слова, которые делят жизнь на „до“ и „после“. Родные, представляю вам мою новую песню и клип „ПРОЩАЙ, МОЯ ЛЮБОВЬ“. Иногда два любящих человека становятся друг для друга прошлым. Но сердце ещё долго не принимает то, с чем уже смирился разум».

Клип выполнен в монохромной черно-белой гамме, что подчеркивает драматизм композиции. В кадрах SHAMAN прогуливается по московским паркам, а в финале, едва сдерживая слезы, навсегда расстается с лирической героиней.

Официально эту информацию супруги пока не прокомментировали.

SHAMAN и Екатерина Мизулина официально зарегистрировали брак в ноябре 2025 года в Донецке. Церемония прошла во время их совместной рабочей поездки. В июле 2026 года певец опубликовал видео свадебного танца с супругой, поздравив подписчиков с Днем семьи, любви и верности.

При этом слухи о разладе в паре появлялись и раньше. В июне 2026 года SHAMAN с иронией комментировал домыслы СМИ: