SHAMAN: «Каждому знакомо ощущение, когда сил уже не осталось»

Певец SHAMAN выпустил клип на новую песню «Боже, помоги». По сюжету его лирический герой плывет на лодке среди живописного пейзажа, а потом ступает на берег. И на берегу, обращаясь к Создателю, просит не бросать его и окружающих в трудный час.

«Родные, пусть эта песня станет поддержкой для каждого, кому сегодня непросто», - обратился SHAMAN к своим подписчикам.

О чем новая песня артиста

Замысел песни состоит в том, что каждая строчка означает этап жизненного пути: родился, дышал, мечтал, смеялся, не сдался. А клип строится на библейской и мифологической аллегории жизненного пути, в котором каждая деталь видеоряда символична.

SHAMAN: «Эта песня родилась в момент абсолютной тишины внутри»

«Эта песня родилась в момент абсолютной тишины внутри. Думаю, каждому из нас знакомо ощущение, когда сил уже и не осталось. «Боже, помоги» - это и просьба о чуде, и попытка найти в себе мужество жить дальше в самый трудный час, даже когда стоишь один против целого мира», - отметил SHAMAN.

Песня и клип на песню «Боже, помоги» уже доступны на всех музыкальных платформах.

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