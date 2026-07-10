SHAMAN и Мизулина сыграли свадьбу в модном ресторане «Большой» на Патриках

Вокруг союза Ярослава Дронова (SHAMAN) и Екатерины Мизулиной ходит столько домыслов, что отделить правду от вымысла становится все сложнее. История обрастает новыми деталями, а каждая деталь тут же превращается в повод для обсуждений. KP.RU попробовал собрать воедино то, что известно на данный момент, и отделить подтвержденные факты от слухов.
Сначала в медиапространстве появилась версия о тайной свадьбе пары 13 июня — якобы торжество прошло в ресторане на Патриарших прудах в кругу близких, а среди гостей был Григорий Лепс. Однако сам SHAMAN на пресс‑конференции опроверг эти сведения, назвав тот вечер «обычным ужином с родственниками». Присутствие Лепса артист объяснил давней дружбой.
«А почему бы и нет, мы с Григорием встречаемся, зачастую просто общаемся, и ужинаем в том числе, и обедаем, порой и завтракаем», — поделился SHAMAN.
В день семьи, любви и верности, 8 июля, Ярослав Дронов выложил видео, которое вновь разожгло интерес публики: на кадрах артист в костюме с бабочкой и Екатерина в свадебном платье танцуют в пустом банкетном зале — словно в ожидании гостей. Ролик явно намекал на подготовку к празднику, приуроченному ко Дню семьи, любви и верности, хотя само торжество, судя по всему, состоялось чуть раньше. По деталям интерьера и обстановке зрители быстро опознали модный ресторан «Большой».
SHAMAN и Мизулина в день своей свадьбы. Фото: соцсети
Если рассматривать «Большой» как площадку для банкета, стоит учитывать средний уровень цен: скромный ужин без напитков на одного гостя обойдется примерно в 6 тысяч рублей. В меню — блюда современной русской кухни.
Вот несколько позиций, привлекающих внимание: жульен из краба и гребешков с двумя видами риса — 2800 рублей, мраморная говядина (мясо с 200‑дневным зерновым откормом), порция 150 граммов, — 4100 рублей, гречневая каша с лисичками — 1600 рублей, нога камчатского краба с соусом — 3400 рублей, классический оливье — 1150 рублей.
По неподтвержденным данным, для празднования ресторан закрывали специально под мероприятие — на вечер зал был доступен только для гостей пары, которых насчитывалось около 30 человек. В числе приглашенных были родственники молодоженов и друг семьи Григорий Лепс, взявший на себя музыкальную часть вечера. По рассказам очевидцев, программа не напоминала традиционное свадебное шоу: это был теплый, камерный вечер в кругу самых близких, где время шло за душевными разговорами, а музыка звучала ненавязчиво — временами пел Лепс.
Интерьер ресторана производит впечатление продуманной элегантности: в зале стоит рояль, стены украшают работы современных художников. Гости в отзывах отмечают сочетание изысканности и вкуса — и в оформлении, и в подаче блюд.
Официальная регистрация брака Ярослава и Екатерины состоялась 5 ноября 2025 года. О своих отношениях с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной SHAMAN публично объявил еще 9 марта 2025 года во время концерта. Тогда 10‑тысячный зал встретил новость бурными овациями. Бракосочетание прошло в Донецке — пара приехала туда не только по личному поводу, но и с благотворительной миссией.