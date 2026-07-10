SHAMAN и Мизулина сыграли свадьбу в модном ресторане «Большой» на Патриках

Вокруг союза Ярослава Дронова (SHAMAN) и Екатерины Мизулиной ходит столько домыслов, что отделить правду от вымысла становится все сложнее. История обрастает новыми деталями, а каждая деталь тут же превращается в повод для обсуждений. KP.RU попробовал собрать воедино то, что известно на данный момент, и отделить подтвержденные факты от слухов.

Сначала в медиапространстве появилась версия о тайной свадьбе пары 13 июня — якобы торжество прошло в ресторане на Патриарших прудах в кругу близких, а среди гостей был Григорий Лепс. Однако сам SHAMAN на пресс‑конференции опроверг эти сведения, назвав тот вечер «обычным ужином с родственниками». Присутствие Лепса артист объяснил давней дружбой.

«А почему бы и нет, мы с Григорием встречаемся, зачастую просто общаемся, и ужинаем в том числе, и обедаем, порой и завтракаем», — поделился SHAMAN.

В день семьи, любви и верности, 8 июля, Ярослав Дронов выложил видео, которое вновь разожгло интерес публики: на кадрах артист в костюме с бабочкой и Екатерина в свадебном платье танцуют в пустом банкетном зале — словно в ожидании гостей. Ролик явно намекал на подготовку к празднику, приуроченному ко Дню семьи, любви и верности, хотя само торжество, судя по всему, состоялось чуть раньше. По деталям интерьера и обстановке зрители быстро опознали модный ресторан «Большой».