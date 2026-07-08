SHAMAN и Мизулина показали видео своей свадьбы в ресторане на Патриарших прудах

В День семьи, любви и верности SHAMAN и его жена Екатерина Мизулина преподнесли своим поклонникам особенный сюрприз. Они поделились эксклюзивными кадрами с собственной свадьбы. На видео — самые искренние и теплые мгновения: молодожены кружатся в медленном танце, а затем нежно целуются. Атмосфера получилась по-настоящему сказочной.
Екатерина Мизулина выбрала для церемонии образ, достойный принцессы: полупрозрачное платье в розовых оттенках сделало ее образ легким и воздушным. SHAMAN, в свою очередь, выглядел как безупречный джентльмен — строгий темный костюм подчеркнул торжественность момента.
В зале, декорированном к торжеству, супруги кружились в танце под трек SHAMAN «Ты моя». В этот момент Дронов бережно обнимал избранницу за талию, а Екатерина тесно прижималась к нему, обвив руками шею, и дарила ему пылкие поцелуи.
SHAMAN и Мизулина в день своей свадьбы. Фото: кадр видео
Празднование получилось сдержанным и уютным — оно состоялось в ресторане в районе Патриарших прудов. На мероприятии присутствовали исключительно самые близкие люди пары. Среди гостей были мама Екатерины — Елена Мизулина, а также приятель Ярослава — музыкант Григорий Лепс.
Как уточняется, торжество состоялось 13 июня. В годовщину знакомства Дронова и Мизулиной.
О своем романе пара впервые открыто заявила в марте 2025 года. Тогда во время московского концерта Ярослав публично сообщил, что они с Екатериной — пара. Бракосочетание же состоялось позднее — в ноябре 2025 года, а местом регистрации союза стал ЗАГС в Донецке.