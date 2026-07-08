SHAMAN и Мизулина показали видео своей свадьбы в ресторане на Патриарших прудах

В День семьи, любви и верности SHAMAN и его жена Екатерина Мизулина преподнесли своим поклонникам особенный сюрприз. Они поделились эксклюзивными кадрами с собственной свадьбы. На видео — самые искренние и теплые мгновения: молодожены кружатся в медленном танце, а затем нежно целуются. Атмосфера получилась по-настоящему сказочной.

Екатерина Мизулина выбрала для церемонии образ, достойный принцессы: полупрозрачное платье в розовых оттенках сделало ее образ легким и воздушным. SHAMAN, в свою очередь, выглядел как безупречный джентльмен — строгий темный костюм подчеркнул торжественность момента.

В зале, декорированном к торжеству, супруги кружились в танце под трек SHAMAN «Ты моя». В этот момент Дронов бережно обнимал избранницу за талию, а Екатерина тесно прижималась к нему, обвив руками шею, и дарила ему пылкие поцелуи.