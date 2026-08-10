SHAMAN едва не пострадал от фанатов на концерте в Абакане

Во время исполнения песни «Братья-славяне» артист подошел к ограждению, отделяющему дорожку от трибун. Фанаты, желавшие прикоснуться к кумиру, сильно навалились на барьеры, и конструкции не выдержали давления.

Ограждение рухнуло прямо на певца, но он успел отпрыгнуть в сторону, избежав серьезных травм.

Происшествие не нарушило ход выступления — SHAMAN продолжал петь, как ни в чем не бывало, и это вызвало в интернете вопросы о возможном использовании фонограммы.

Однако часть пользователей вступилась за артиста, заявив, что он просто профессионально владеет дыханием и не сбивается даже в стрессовых ситуациях.

Сам Ярослав Дронов после концерта объяснил, что сцена для него никогда не была границей, и он с самого начала творческого пути старается общаться со зрителями вживую. Он отметил, что в тот вечер эмоции были такими сильными, что ограждение не выдержало, но, кроме самой конструкции, никто не пострадал.

Кульминацией вечера стал дуэт SHAMAN с местной исполнительницей Софьей Горбуновой, солисткой музыкальной школы из села Таштып. Девушка неоднократно участвовала в федеральных программах и уже выступала с Дроновым ранее. Их совместное исполнение вызвало восторг у зрителей и стало самым обсуждаемым моментом вечера.

В соцсетях публика разделилась на два лагеря: одни хвалили артиста за безупречный вокал, другие — сомневались в его «живости», но большинство схожились в одном — шоу было впечатляющим, а дуэт с Софьей Горбуновой оставил у всех ощущение большой души и настоящей искренности.

Сам SHAMAN остался доволен приемом и уже планирует новые выступления в Сибири.