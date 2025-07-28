Шаляпин женился на кондитере из Балашихи с двумя детьми

Шоумен Прохор Шаляпин познакомился с кондитером Ольгой Вашуриной на проекте "Свадьба вслепую" телеканала 'Пятница!'.

По правилам программы незнакомцы должны пожениться и провести вместе неделю. Если их все устраивает в отношениях, то пара продолжает отношения уже вне камер.

Шаляпин — завидный жених. За плечами у 41-летнего певца три брака и множество романов. Выпускник "Фабрики звезд" выбирает себе только обеспеченных дам. Все его браки были недолгими. Второй женой артиста стала Лариса Копенкина. Она была старше Прохора на 28 лет. Затем он женился на миллионерше из Канады Татьяне Дэвис. Женщина скончалась от последствий ковида через два месяца после свадьбы.

Эти отношения были для Шаляпина особенными.

"Она была гражданкой Канады, любила лакшери. Я приезжал в Майами, она меня встречала на длинном лимузине, с шампанским, музыкой. С ней я очутился в другом классе жизни", — делился Прохор.

А в шоу "Свадьба вслепую" певец познакомился с простой русской девушкой. Ольге Вашуриной 37 лет. Она кондитер из Балашихи. И у нее есть две дочки — Лада и Марта.

Молодожены провели вместе неделю. Новоиспеченная жена познакомила Шаляпина с дочкой. А певец представил Ольгу своей маме и самой близкой подруге Анастасии Волочковой. Та была удивлена выбором Шаляпина.

"Эмоционально у меня ощущение, что Прохор мой человек. И когда появляется другая женщина, мне это неприятно. С Ольгой они немножко диссонируют. И если завтра они примут решение не быть вместе, то Прохор окажется у меня в бане", — заявила балерина.

Шоу "Свадьба вслепую" стартует на 'Пятнице' 31 июля и будет выходить по четвергам в 19:00. Выпуск с Прохором Шаляпиным и Ольгой Вашуриной выйдет в эфир в августе.