Шаляпин задумался о детях и готов жить отдельно от них

Артист хочет двоих или троих детей, но при этом его концепция семейной жизни выглядит довольно необычно: он планирует содержать мать и ребенка в отдельном жилье, а для себя оставит другую квартиру. Об этом он рассказал в интервью Елене Ханге.

«Я много работаю, с приветом уже, но моя задача — какая? Чтобы ребенок, который родится у меня, был долюбленный. Ребенку не так важно, вместе вы живете с его мамой или не вместе, на одной кровати спите или не на одной. Неважно! Потому что дети эгоисты! Ребенку главное, чтобы его любили, уделяли время, гуляли с ним, подарки дарили», — заявил артист.

Шаляпин уточнил, что постоянно жить со своими наследниками не планирует. Он объяснил, что у него нет времени на уборку, поэтому пускать кого-либо в свою квартиру не намерен.

Вместо этого он собирается иногда приезжать к семье в загородный дом, чтобы проводить время с детьми, а затем уходить на работу или уезжать отдыхать в другое жилье.

В жены певец хочет взять 30-летнюю девушку. При этом цвет глаз, волос и внешность уже не слишком заботят Шаляпина — для него главное, чтобы с избранницей было спокойно.

Ранее он говорил, что боится развода и алиментов, но при этом все же хочет семью и детей, называя главным условием ответственность перед наследниками.

Артист также признавался, что только появление ребенка сможет заставить его снова пойти под венец: