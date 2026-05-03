Шаляпин вызвал гнев фанатов подделкой совместного фото с президентом

На фейковых кадрах Прохор Шаляпин в одном кадре стоит вместе с Владимиром Путиным у Вечного огня в Александровском саду. На другом снимке он уже беседует с президентом, сидя на трибуне.

Подписал же он шутливо публикацию так:

«Говорят, в День Победы без сети останемся. Так что ловите праздничный вайб заранее!».

Пользователи были возмущены.

«Это уже перебор — даже для эпатажа», «Искусственный интеллект творит чудеса, но приписывать себе дружбу с президентом — неуважительно», — написали комментаторы.

На самом деле слухи об отключениях интернета оказались не шуткой. По данным источников, массовых мероприятий, включая празднование на Красной площади, будут усилены меры безопасности.

С 5 по 9 мая 2026 года в черте Москвы (в пределах МКАД) действительно прогнозируются серьезные перебои в работе интернета и сотовой связи. Власти объясняют это обеспечением безопасности во время празднования 81-й годовщины Победы. Рассылка предупреждений от операторов сотовой связи уже началась.

Но, как справедливо заметили фанаты, одно дело готовиться к празднику, и совсем другое — дорисовывать себя рядом с первым лицом государства. Похоже, Шаляпин так и не нашел другого способа поднять свою упавшую популярность.