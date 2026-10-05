Шаляпин призвал актрис молчать о домогательствах: «Переспала — помалкивай»

В беседе с ROCKET MAG певец Прохор Шаляпин заявил, что считает неправильным, когда актрисы публикуют мемуары о домогательствах. Он отметил, что многих шоуменов, о которых идет речь, уже нет в живых.

«Переспала — помалкивай. Взяла деньги, в сумку положила, пошла домой, перекрестилась, помолилась, грехи отпустили. Все», — сказал певец.

По мнению Шаляпина, таким артисткам стоит «радоваться» тому, что в их жизни «был секс». Это заявление вызвало широкий резонанс в социальных сетях — многие пользователи сочли его циничным и оскорбительным для жертв насилия.

Прохор Шаляпин известен не только музыкальной карьерой, но и эпатажными высказываниями. В августе 2026 года он сообщил, что его новой возлюбленной стала вдова, которой «чуть меньше 70 лет».

По словам артиста, они познакомились в косметическом салоне, где оба делали омолаживающие процедуры. Шаляпин подчеркнул, что его избранница, четырежды становившаяся вдовой, прекрасно выглядит, имеет квартиру в центре Москвы и дачу.