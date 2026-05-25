Шаляпин о худобе Водонаевой: «Тебе что, в Милан на показы ехать?»

Шаляпин появился на красной дорожке в компании 17-летней дочери певца Витаса Аллы. Его наряд — яркая рубашка с узором в виде карточных мастей — привлек внимание фотографов. В ходе беседы с журналистами разговор зашел о новом тренде, когда молодые мужчины выбирают женщин постарше.

Певец пошутил, что это делается «ради наследства», но тут же добавил, что любви все возрасты покорны, приведя в пример недавнюю свадьбу 80-летних молодоженов.

Затем журналист напомнил Шаляпину о высказывании Водонаевой о том, что главное — это цифра на весах, а не в паспорте. В ответ певец неожиданно вступился за женщин с формами.

«Я хочу защитить полных женщин, потому что полная женщина в основном всегда добрая. И я люблю полных женщин, потому что с ними можно от души поесть. Не надо вот это: «Я листик, я это не ем, я на диете». Я люблю иногда торт заточить с удовольствием», — поделился артист.

После этого он напрямую обратился к Водонаевой:

«Поэтому Алену я уважаю, но, Ален, ты слишком уж стройна. Тебе что, в Милан на показы ехать? Надо перекусить бы, Ален, давай!»

Ранее Алена Водонаева уже давала советы Шаляпину. Поводом стало увлечение певца самокатами. Водонаева напомнила, что его едва не сбили женщины на электросамокатах, и посоветовала ему «ходить пешком» и «следить за здоровьем», используя свои ноги по назначению.