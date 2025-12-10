Шаляпин — о бесплатном подарке Дубцовой в знак примирения: "Прислала мне замечательную песню"

Прохор Шаляпин признался, что их ссора с выпускницей "Фабрики звезды" Ириной Дубцовой давно в прошлом. Они сумели помириться. И артист этому очень рад. Ведь с Ириной Прохора связывает давняя детская дружба.

Что Шаляпин сказал про Дубцову

В качестве примирения и в виде особого подарка Дубцова, которая давно выступает как автор песен, подарила Шаляпину новый хит. Прохор дал понять, что этот трет он получил безвозмездно. Платить Ирине, как автору песни, он не собирается.

"Мы с Ирой вместе росли, потом дорога развела нас по разным сторонам, сейчас мы в прекрасных отношениях. Ира мне прислала замечательную песню, я ей очень благодарен — подарит, или за это заплатят высшие силы", — поделился Шаляпин на открытии нового ресторана.

Как Дубцова "унизила" Шаляпина

Ранее в шоу Алены Блин певица назвала своего старого друга "своеобразным человеком". Дубцова тогда заявила, что никто и не помнит Прохора. И хотя Ирина знает его с детства и адекватно воспринимает его эпатажность, никакой общей истории у них быть не может. Сам певец заявил, что Дубцова всегда отличалась своей высокомерностью. И это перечеркивает ее талант.

Похоже, что потом им все-таки удалось помириться. Интересно, кто первым пошел на этот шаг? Пользователи Сети уверены, что Шаляпин едва ли стал бы просить прощения у Дубцовой, зная ее характер и стремление всегда говорить то, что он думает своему собеседнику.

