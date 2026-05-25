Шахназаров не понял ажиотажа вокруг «Гамлета»: «Мне было скучновато»

В беседе с журналистами Teleprogramma.org, Шахназаров признался, что не увидел в постановке ничего скандального или аморального. Ему было просто скучно.

«Я, честно говоря, никаких проблем в этом спектакле не увидел для себя. Он такой своеобразный. Мне было достаточно скучновато, прямо скажем. Меня это не очень убедило, но я не вижу в этом какой-то проблемы. Что здесь такого? Там никто не матерится, что я терпеть не могу. Все ведут себя весьма целомудренно. Я встречал гораздо хуже примеры в нашем театре, поэтому я не понимаю, в чем особая проблема», — заявил режиссер.

Он также отметил, что, возможно, следовало назвать спектакль не «Гамлет», а «фантазии по мотивам», потому что в постановке использован неоригинальный текст Шекспира, а версия в переводе Евгения Питера (известного как переводы для сцены и кино). Но даже это, по мнению Шахназарова, не делает спектакль ужасным.

Режиссер считает, что эксперименты в театре необходимы, и эту постановку нельзя назвать провальной, даже если он лично остался равнодушен. Он напомнил, что в мировой практике и в истории России были гораздо более эпатажные спектакли, например, те, где актеры прямо на сцене писали матом на доске. Этого в «Гамлете» нет.

«Я помню, у нас спектакли по Чехову писали на досках матом. Вот это я понимаю, это скандально. Здесь-то ничего такого нет», — сказал Шахназаров.

Отвечая на вопрос о стоимости билетов (до 200 тысяч рублей с рук перекупщиков), режиссер лишь развел руками. Он предположил, что ажиотаж вокруг «Гамлета» был искусственно раскручен некой «компанией» или тем, что у нас публика привыкла бежать туда, где шум.

«Ну, если люди платят... Раскрутили так. Но у нас такая публика: раскрутили — и бегут», — резюмировал кинематографист.

«Гамлет» в постановке Андрея Гончарова с Юрой Борисовым (Гамлет), Анной Чиповской (Гертруда), Андреем Максимовым (Клавдий) и Софьей Шидловской (Офелия) вызвал мощный резонанс еще до премьеры 14 мая.

Критики разделились на два лагеря. Народные артисты Олег Меньшиков и Михаил Боярский назвали спектакль «театральной катастрофой» и «чумкой». Меньшиков даже сказал, что театр «породил чудовище». Боярский сравнил увиденное с «говном, которое пройдет».

В защиту постановки и актеров выступили поклонники, заполнившие зал, а также некоторые кинокритики, называющие спектакль «смелым и дерзким».

Цены на билеты в кассах театра варьировались от 3 до 50 тысяч рублей. Однако из-за ажиотажа перекупщики (в том числе и на интернет-площадках) подняли цены до 200 тысяч рублей за место в партере. Это вызвало негодование у публики и многочисленные обсуждения в соцсетях.