«Сгореть за месяц и бросить нас»: подруга Алисы Песоцкой раскрыла детали ее смерти

3 июня не стало актрисы Алисы Песоцкой — ей было 54 года. Новость о ее кончине потрясла коллег и поклонников: яркая артистка, запомнившаяся зрителям по ряду киноработ, боролась с онкологическим заболеванием, но болезнь оказалась стремительной и беспощадной — по словам близких, Алиса угасла буквально за месяц.

О последних днях жизни актрисы с теплотой и болью рассказала ее близкая подруга Анна Алексеева — на девятый день после ухода Алисы. Она поделилась воспоминаниями о поддержке, которую Песоцкая оказывала ей в трудные моменты, и вспомнила их последний разговор.