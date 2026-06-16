«Сгореть за месяц и бросить нас»: подруга Алисы Песоцкой раскрыла детали ее смерти

3 июня не стало актрисы Алисы Песоцкой — ей было 54 года. Новость о ее кончине потрясла коллег и поклонников: яркая артистка, запомнившаяся зрителям по ряду киноработ, боролась с онкологическим заболеванием, но болезнь оказалась стремительной и беспощадной — по словам близких, Алиса угасла буквально за месяц.
О последних днях жизни актрисы с теплотой и болью рассказала ее близкая подруга Анна Алексеева — на девятый день после ухода Алисы. Она поделилась воспоминаниями о поддержке, которую Песоцкая оказывала ей в трудные моменты, и вспомнила их последний разговор.
«Я еще не могу поверить, я не понимаю, как такое могло произойти — сгореть за месяц и бросить нас. Вечером 2 июня позвонила и сказала: „Завтра мы с тобой поговорим. Я устала“. Завтра — это 3 июня, в 13:30 она ушла. Это были ее последние слова мне», — рассказала подруга покойной артистки.
Алиса Песоцкая (правая в верхнем ряду) и Анна Алексеева (в центре нижнего ряда). Фото: соцсети Анны Алексеевой
Творческий путь Алисы Песоцкой начался рано: кинодебют состоялся еще в 1989 году — она сыграла в фильме режиссера Михаила Козакова «Визит дамы». В 1998 году Песоцкая окончила актерско‑режиссерский курс Всероссийского фонда культуры, после чего служила на сцене Молодежного камерного театра «Славичи».
Широкую известность Алиса получила благодаря роли дамы с собачкой в комедии «О чем говорят мужчины» (2010). На съемочной площадке она работала вместе с Леонидом Барацем, Александром Демидовым, Камилем Лариным, Ростиславом Хаитом, Ниной Руслановой, Жанной Фриске, Нонной Гришаевой и другими звездами.
В фильмографии актрисы также значатся такие проекты, как:
- «Врачебная тайна»;
- «Атлантида»;
- «Дом образцового содержания».