14 февраля 1987 года в Кургане родилась будущая звезда российской эстрады — Юлия Савичева. Ее отец, Станислав Борисович Савичев, играл на ударных в рок‑группе "Конвой" вместе с молодым Максимом Фадеевым.

Творческий путь Юлии начался рано: уже в 4 года она выступила на сцене с отцом, а в 5 лет стала солисткой коллектива "Светлячок".

Столичные успехи

В 1994 году семья перебралась в Москву. Юлия совмещала учебу с занятиями танцами, участвовала в новогодних спектаклях и дважды выигрывала чемпионат Москвы по бальным танцам.

Юная артистка получила главную роль в спектаклях Храма Христа Спасителя от режиссера Полейко, а также поучаствовала в записи дебютного альбома Линды: озвучила вступление к песне "Сделай так" и снялась в клипе.

Кроме музыки, Юлия проявила себя в актерстве: сыграла в мюзикле "Первая любовь", победила в "Танцах со звездами" и заняла второе место в шоу "Один в один!".

Прорыв в карьере

В 2003 году Юлия Савичева вошла в пятерку финалистов "Фабрики звезд‑2" под руководством Фадеева. Ее треки "Корабли", "Высоко" и "Прости за любовь" быстро завоевали популярность, а композиция "Высоко" принесла первый "Золотой граммофон".

В мае 2004 года певица представила Россию на "Евровидении" в Турции с песней Believe me, заняв 11‑е место.

О репутации и поддержке

Максим Фадеев высоко оценил профессиональные и личные качества подопечной. В Telegram‑канале он подчеркнул, что Савичева является "репутационно-чистым артистом". Продюсер также подтвердил официальную передачу прав на написанные для Юлии песни.

Личная жизнь и испытания

С 2014 года Савичева замужем за композитором Александром Аршиновым. В интервью "Каравану историй" певица поделилась историей личной трагедии: во время гастролей она узнала о беременности, но на втором месяце потеряла ребенка.

Во время следующей беременности Юлия сделала паузу в карьере, переосмыслив приоритеты.

После периода восстановления, в 2017 году, у пары родилась дочь Анна. Сейчас семья живет между Россией и Португалией: Юлия оформляет вид на жительство, чтобы чаще быть рядом с дочерью.

Возвращение к творчеству

В 2025 году Савичева вернулась на телеэкраны — приняла участие в шоу "Один в один!" на "России‑1". Артистка вновь доказала: ее талант и голос по‑прежнему находят отклик у публики.

По материалам Aif.ru

А вам нравится Юлия Савичева? Поделитесь в комментариях.