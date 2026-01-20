"Сейчас выйдет папа": 7-летняя дочь Чернышева и Заворотнюк пришла на ледовое шоу

После тяжелой болезни и ухода из жизни актрисы в 2022 году их общая дочь, Мила, осталась на попечении отца и старшей сестры, Анны. Сейчас, спустя время, жизнь налаживается, и это видно по редким, но очень теплым семейным событиям.

Поддержка отца: Мила на спектакле "Щелкунчик"

Семилетняя Мила Чернышева вместе со старшей сестрой Аней и бабушкой пришла на ледовое шоу "Щелкунчик", где выступал ее папа, знаменитый фигурист Петр Чернышев.

Девочка была не просто зрителем — она болела за отца со всей детской страстью. Анна Заворотнюк позже поделилась в своем блоге забавными и трогательными подробностями.

По ее словам, Мила настолько хорошо знала программу, что заранее предупреждала семью о каждом моменте и громко комментировала.

"Вот сейчас папа выйдет! Сейчас выйдет папа!".

"Сходили на "Щелкунчика", это было очень здорово! Мила вообще выучила наизусть весь сценарий… В целом, зрелищное, красивое шоу, настоящее волшебство. Нам всем очень понравилось", — написала Анна.

Жизнь Милы: школа, сестра и память о маме

В 2025 году Мила пошла в первый класс — важный этап для любого ребенка. На ее первой школьной линейке рядом была старшая сестра Анна. Для Ани поддержка младшей сестры — дело принципа. Она не раз отмечала, что для нее крайне важно присутствовать в ключевые моменты жизни Милы, быть для нее опорой и близким человеком.

Несмотря на то, что их мамы, Анастасии Заворотнюк, нет рядом, семья старается сохранить тепло и связь. Петр Чернышев активно занимается воспитанием дочери, а Анна, хотя и живет отдельно, всегда рядом в самые значимые дни.

Анна Заворотнюк: своя семья в Дубае

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, уже три года строит свою жизнь в Дубае. Она замужем за предпринимателем Тимуром Исмаиловым, личность которого долгое время оставалась в тайне и была раскрыта только летом 2024 года. Как выяснилось, пара познакомилась восемь лет назад в Нью-Йорке, а в 2021 году Тимур сделал Анне предложение. Перед переездом в ОАЭ они официально оформили отношения.

Весной 2025 года у Анны и Тимура родился сын, которого назвали Марселем. Несмотря на жизнь в другой стране, Анна регулярно прилетает в Москву, чтобы видеться с младшей сестрой и отчимом, поддерживая тесные семейные узы.