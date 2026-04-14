"Сейчас в больнице": что случилось с 90-летним Раймондом Паулсом

Легендарный композитор, чье творчество стало частью музыкальной истории нескольких поколений, сейчас столкнулся с трудностями. 90-летний Раймонд Паулс находится в больнице.

Как себя чувствует Раймонд Паулс

Маэстро Раймонд Паулс подтвердил, что в настоящее время проходит лечение в медицинском учреждении.

"Я сейчас в больнице, проблемы со здоровьем", — рассказал композитор.

В 2024 году латвийское издание Privātā Dzīve публиковало материал о состоянии здоровья Раймонда Паулса. В статье сообщалось, что композитор может завершить профессиональную деятельность из‑за сложностей со зрением.

Согласно информации издания, после проведенной офтальмологической операции Раймонд Паулс отказался от ношения очков, что создало определенные трудности в работе — в частности, стало сложнее взаимодействовать с нотными записями.

Творческое наследие и вклад в музыку

Имя Раймонда Паулса, которому в январе этого года исполнилось девяносто лет, прочно ассоциируется с золотой эпохой советской и латвийской эстрады. Композитор создал музыкальные произведения, которые исполняли звезды первой величины, в том числе, Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев.

Его мелодии завоевали любовь миллионов слушателей и стали неотъемлемой частью культурного наследия.

Общественная деятельность и государственная служба

Талант Паулса проявился не только в творчестве, но и в сфере управления культурой. В период с 1989 по 1993 год он занимал должность министра культуры Латвии. Позднее композитор продолжил вносить вклад в развитие культурной политики страны, став советником президента прибалтийской республики по вопросам культуры.

По материалам РИА Новости

