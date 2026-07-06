Сестра Тимати отпраздновала 23-летие на яхте в Сен-Тропе

Фотографиями с торжества она поделилась в соцсетях. Именинница позировала на борту яхты в светлом платье-комбинации.

Детали празднования она не раскрыла, но поблагодарила поклонников за поздравления.

Анна Юнусова — сводная сестра Тимати по отцу. Она родилась в семье бизнесмена Ильдара Юнусова и его второй жены.

В отличие от брата, девушка не связана с шоу-бизнесом, но регулярно появляется в светской хронике. Тимати поддерживает с ней теплые отношения и не раз поздравлял ее с днем рождения в соцсетях.

Сама Анна ведет закрытый образ жизни, редко дает интервью и не комментирует личные отношения. Она предпочитает не обсуждать планы на будущее и редко появляется на красных дорожках.

В отличие от большинства родственников звезд, Анна не стремится к публичности. Она увлекается искусством, фотографией и дизайном, но профессионально этим не занимается.

В 2025 году СМИ писали, что она встречалась с сыном известного бизнесмена, но официального подтверждения не было. В 2024 году ее заметили на Неделе моды в Париже, но фотографий с мероприятия она не публиковала.

Анна активно путешествует и часто проводит время в Европе. В Сен-Тропе она бывает не в первый раз.