Сестра Ольги Бузовой Анна родила дочку

38-летняя Анна Бузова стала мамой: в одной из частных клиник Москвы у нее родилась дочь.

Мечты сбываются!

Девочку назвали Марией. Для Анны и ее супруга Константина Штрыкина малышка стала первенцем. Молодая женщина много лет мечтала о ребенке.

В социальных сетях сестра Ольги Бузовой поделилась трогательным сообщением.

«Добро пожаловать в этот мир»

«Добро пожаловать в этот мир, наша принцесса. 11.08 в 12:11 мы стали родителями, самыми счастливыми на свете. Спасибо, доченька, что выбрала нас, мы тебя очень любим, наша сладкая булочка. Спасибо всем врачам, вы сделали нашу встречу самым прекрасным днем, который мы будем вспоминать всю жизнь с огромным трепетом и любовью», - написала Анна в соцсетях.

На данный момент Анна Бузова принимает поздравления от подписчиков, которые желают ей и новорожденной дочери крепкого здоровья и семейного счастья.

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