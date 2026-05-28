Сестра Бузовой показала реакцию мамы на новость о своей беременности: расплакалась, поцеловала открытку

Сестра Ольги Бузовой Анна показала реакцию мамы на новость о своей беременности. Кадры видео она опубликовала в своих соцсетях.

Подарок маме Ольги и Анны Бузовых

Видео начинается с того, что Ирина Александровна получает в подарок корзину ромашек с открытками с надписями «Любимой мамочке» и «Любимой бабушке» внутри. По всей видимости, корзину дарит избранник Анны – 48-летний бизнесмен Константин Штрыкин.

«Это точно мне?» - удивляется женщина.

Потом ей советуют почитать открытку.

«Ты скоро станешь бабушкой», - гласит надпись внутри.

Как женщина отреагировала на новость о беременности дочери

Прочитав это, женщина начинает плакать и целовать открытку.

«Костик, родной», - восклицает она.

Видео сопровождается песней Басты «Сансара».

Напомним, об интересном положении Анны Бузовой стало известно в апреле этого года. Анна уже находится в третьем триместре беременности.

