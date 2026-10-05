Сестра Бузовой о воспитании 1,5-месячной дочери: «Я поехала чуток кукухой»

В ответ на хейт Анна Бузова записала эмоциональное видео, в котором объяснила свою позицию.

По ее словам, она понимает, что малышка пока не различает слова, но это не делает их времяпрепровождение бессмысленным.

«Я, конечно, поехала чуток кукухой: материнство творит чудеса и трансформации. Но не настолько, чтобы не понимать очевидный вещей, что когда ребеночку 1,5 месяца, как будто бы ей все равно на каком языке я с ней разговариваю. Блин, вы серьезно? Ну это же просто способ провести время с ребенком: она чувствует тепло, чувствует заботу, интонацию, знакомые голоса, и абсолютно неважно, что ты там говоришь», — заявила Бузова.

Анна также отметила, что в своих видео она поет дочери песни тети Оли, композиции на английском языке, а муж читает малышке сказки.

Анна Бузова стала мамой впервые — дочь Мария родилась 11 августа 2026 года. Роды прошли с помощью кесарева сечения, о чем Анна сама рассказала подписчикам. Она признавалась, что не стесняется этого факта и благодарна современной медицине за возможность минимизировать риски.

Супруг Анны, бизнесмен Константин Штрыкин, активно участвует в жизни дочери. Ранее Бузова делилась, что после рождения Маши стала «супер-тревожной мамой» и пока не показывает лицо девочки, чтобы оградить ее от постороннего внимания.