Сергея Ясинского из фильма «Судьба барабанщика» похоронят в Словении

Советский кинематограф подарил зрителям немало трогательных и запоминающихся образов, и один из них — герой фильма «Судьба барабанщика», чья история в 1955 году нашла отклик в сердцах миллионов. Исполнитель главной роли Сергей Ясинский прожил яркую, многогранную жизнь, а его единственный кинообраз навсегда остался в памяти поклонников. На 84‑м году жизни актер скончался — причиной стали проблемы с сердцем.

Трагическую новость подтвердил сын артиста Николай Ясинский.

«Он умер 29 июля в Мариборе, там же и похоронят его 4 августа на городском кладбище. У него были проблемы с сердцем», — рассказал он.

Последние 30 лет Сергей Алексеевич жил в Словении, где нашёл своё призвание в музыке: преподавал в музыкальной школе и, пока позволяло здоровье, выступал с концертами.

Николай поделился и личными, очень тёплыми воспоминаниями об отце.

«Глубоко религиозный был. Пока был Русский дом там, взаимодействовал с русской общиной, был прихожанином местной православной общины. Хотя отец жил там и имел двойное гражданство, был истинным патриотом России», — поделился сын Ясинского с ТАСС.

Эти слова рисуют портрет человека, который, живя вдали от родины, сумел сохранить глубокую связь с ней и отстаивать ее ценности.