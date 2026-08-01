Сергея Ясинского из фильма «Судьба барабанщика» похоронят в Словении

Советский кинематограф подарил зрителям немало трогательных и запоминающихся образов, и один из них — герой фильма «Судьба барабанщика», чья история в 1955 году нашла отклик в сердцах миллионов. Исполнитель главной роли Сергей Ясинский прожил яркую, многогранную жизнь, а его единственный кинообраз навсегда остался в памяти поклонников. На 84‑м году жизни актер скончался — причиной стали проблемы с сердцем.
Трагическую новость подтвердил сын артиста Николай Ясинский.
«Он умер 29 июля в Мариборе, там же и похоронят его 4 августа на городском кладбище. У него были проблемы с сердцем», — рассказал он.
Последние 30 лет Сергей Алексеевич жил в Словении, где нашёл своё призвание в музыке: преподавал в музыкальной школе и, пока позволяло здоровье, выступал с концертами.
Николай поделился и личными, очень тёплыми воспоминаниями об отце.
«Глубоко религиозный был. Пока был Русский дом там, взаимодействовал с русской общиной, был прихожанином местной православной общины. Хотя отец жил там и имел двойное гражданство, был истинным патриотом России», — поделился сын Ясинского с ТАСС.
Эти слова рисуют портрет человека, который, живя вдали от родины, сумел сохранить глубокую связь с ней и отстаивать ее ценности.
Сергей Ясинский в роли Сережи Баташова в фильме «Судьба барабанщика». Фото: кадр фильма «Судьба барабанщика», 1955 год
Роль в «Судьбе барабанщика» осталась единственной киноработой Ясинского, но она принесла ему огромную популярность.
«После выхода фильма с моим участием зрители присылали мешками письма. Меня узнавали на улицах», — вспоминал сам артист.
В 2020 году в программе «Привет, Андрей!» Сергей Алексеевич передал привет своему главному поклоннику — Михаилу Шуфутинскому, который в детстве пять раз пересматривал эту ленту.
Уход Сергея Ясинского — это не просто потеря для близких, но и прощание с целой эпохой, когда один искренний образ мог покорить миллионы сердец. Его история — о том, как кино способно дарить славу, а настоящая жизнь раскрывается в служении любимому делу и верности своим идеалам.