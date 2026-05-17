Сергей Жуков о выступлении в 90-е: «Уйти живыми тогда казалось большой удачей»

По словам Жукова, группа согласилась на выступление ради гонорара, но когда артисты приехали на место, стало понятно, что это не обычный корпоратив. Музыкантам предстояло играть на вечеринке, устроенной в честь «братания» двух конкурирующих группировок.

До самого конца никто не знал, чем все обернется. Жуков признался, что главной задачей для них было не столько получить деньги, сколько остаться в живых и уехать целыми и невредимыми.

«Заплатят ли нам за концерт или просто выкинут за дверь, если повезет, без лишних объяснений? Честно скажу — уйти живыми тогда казалось уже большой удачей», — рассказал певец.

Несмотря на опасения, концерт прошел без эксцессов. Организаторы не только заплатили группе обещанную сумму, но и обеспечили безопасный выезд. Для музыкантов выделили сопровождение — «пацанов на тачках», которые довезли их до дома.

Сергей Жуков и Алексей Потехин основали группу «Руки Вверх!» в 1995 году. Пик популярности коллектива пришелся на конец 1990-х — начало 2000-х. Их хиты «Крошка моя», «18 мне уже», «Он тебя целует» и другие знает вся страна. В 2006 году дуэт распался, но позже Жуков возродил проект как сольный.