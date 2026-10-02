Сергей Соседов жаловался на неудобные туфли перед смертельным падением с лестницы

Фатальной оказалась поездка в Якутию для музыкального критика Сергея Соседова. Он прибыл в Нерюнгри по просьбе организатора конкурса красоты, чтобы возглавить жюри. Вместе с Соседовым в этой поездке была модельер Анна Сердюкова: из Москвы они летели одним самолетом, а дальше добирались на машине.

После гибели звезды канала НТВ Сердюкова вернулась в столицу и попрощалась с коллегой на похоронах. Позже она откликнулась на приглашение Андрея Малахова и пришла в студию канала «Россия-1», где впервые подробно рассказала о путешествии, которое стало последним в жизни Сергея Соседова. Именно там всплыла деталь, которая теперь звучит особенно тревожно, — проблема с обувью.

Что произошло еще в аэропорту

По словам модельера, первые странности начались сразу по прилету. Сергей Соседов вдруг пожаловался, что обувь стала неудобной.

«Когда мы прилетели из Москвы в Благовещенск, мы с Сергеем шли еще до получения багажа, и он вдруг говорит: "Не могу понять, жвачка, что ли, прилепилась?". Он остановился, снял туфлю, перевернул. А там каблучок из нескольких слоев кожи, и один из них отвернулся на несколько сантиметров», — поделилась модельер.

Комфорт, который так и не появился

Сердюкова заверила: на неприятные ощущения в обуви и неудобстве Сергей Соседов жаловался неоднократно на протяжении всей поездки.

«Он говорил, туфли очень удобные, очень легкие, но есть дискомфорт. Вот именно момент с тем, что слой кожи загнулся. Достаточно жесткий кусочек отогнулся. Я не знаю, могло ли это повлиять как-то на падение», — отметила Сердюкова.

Версию подтвердил организатор

Организатор конкурса подтвердил, что в день трагедии Соседов надел именно те злополучные туфли.

Таким образом, версия о том, что причиной падения на лестнице в отеле мог стать дефект каблука, пока остается недоказанной: и сама Сердюкова говорит о ней осторожно, оставляя вопрос открытым.

Продюсер Леонид Дзюник, который дружил с Сергеем Соседовым, выдвинул свою версию. В беседе с Teleprogramma.org он напомнил, что Соседов постоянно критиковал знаменитостей, в том числе, и Аллу Пугачеву. Дзюник не исключает, что Соседова с лестницы могли столкнуть.